На 1-2 градуса теплее обычного: что говорят о погоде предстоящей осенью

В ближайшее время в страну может прийти новая волна тепла, когда температура будет достигать +42 градусов. Осень в Украине будет сухой и не очень дождливой. По крайней мере об этом свидетельствуют данные компаний, которые анализируют погоду в Европе и Америке. В Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что осень может быть теплее на 1-2 градуса.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Что говорят о погоде в Европе?

Осень в Европе будет теплее, чем обычно, сообщает портал www.severe-weather.eu. Это связано с областью высокого давления над Северной Атлантикой, которое будет простираться на европейскую часть. Что касается осадков, то осень будет сухой на большей части южной, западной и центральной части Европы. Украина также попадает в эту зону.

А вот зона низкого давления принесет дожди в северную часть, Великобританию и Ирландию. Об этом свидетельствует ECMWF – Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

По данным системы прогнозов погоды North American Multi-Model Ensemble (NMME), осень в Украине, что находится в восточной части Европы, будет более теплой, чем на западе и в центре, где погода обещает быть в рамках нормы.

Правда, пока точно прогнозировать, какие именно температуры нас ожидают, когда наступит бабье лето или когда тепло будет уходить и уступать место заморозкам и морозам, трудно.

Средняя температура сентября +13...+17

В Украинском гидрометцентре нам рассказали, что пока располагают только климатическими характеристиками предстоящей осени. Давать точные прогнозы на сезон за месяц-два невозможно. Поэтому можно говорить лишь о тенденциях погоды.

"Есть тенденция, что последние лет 20 чаще всего сентябрь бывает теплым, еще продолжается лето. До 20-25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это означает, что у нас еще продолжается метеорологическое лето. А бывают года, когда с первого дня сентября погода стоит прохладная и дождливая", – говорит OBOZ.UA заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

В целом же среднесуточная температура сентября в Украине составляет 13-17 градусов тепла. В южной части до +20, а в горных районах может быть прохладнее – всего до 9-15 градусов. Хотя были зафиксированы и максимальные температуры – 33-38 градусов жары. А абсолютный минимум ночью составлял 1-8 градусов мороза.

"Бывает сентябрь очень жаркий – до +38 на юге и юго-востоке, на севере и западе до +30...+35. А бывает, что с севера идет вторжение холодного арктического воздуха и могут быть даже заморозки. Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1-2 градуса выше нормы", – отмечает Голеня.

Конечно, в октябре стоит ожидать бабье лето, оно бывает каждый год, и даже не одно. Единственное, в зависимости от погоды, тепло может длиться три дня, а может неделю и даже 10 дней.

Ноябрь уже считается предвестником зимы. Обычно он более дождливый и пасмурный.