"Мы выбрали Украину": сестры из Донецка рассказали в парламенте Нидерландов о жизни в условиях оккупации

Участницы пилотного проекта "Молодёжь выбирает Украину" – сестры-близнецы Ольга и Алина – посетили парламент Нидерландов в рамках международного визита делегации Фонда Рината Ахметова вместе с представителем Офиса омбудсмена Украины. Во время своего выступления девушки говорили о важности поддержки молодежи, вернувшейся из зоны оккупации или после незаконного перемещения, и о её адаптации в Украине.

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Для девушек поездка в Нидерланды стала продолжением их сложного, но осознанного пути. Десять лет Оля и Алина жили в оккупированном Донецке, но сохраняли проукраинскую позицию. Девушки рассказывали, что из-за украинского акцента могли получать более низкие оценки, подвергаться унижениям, и на них могли жаловаться учителя. В то же время открыто говорить на украинском было опасно. Несмотря на это, Алина самостоятельно изучала язык и готовилась к поступлению в украинский вуз. В конце концов сестры самостоятельно уехали из оккупированного Донецка в Киев, чтобы продолжить обучение в Украине.

"Я всегда понимала, что хочу получить профессию, развиваться и добиваться результатов в жизни. Но в условиях оккупации я не видела для себя такого будущего. Поступать в российский вуз я не хотела, потому что понимала, что это не даст мне возможности реализовать свои планы. Я выбрала Украину, потому что именно здесь вижу своё будущее. И очень благодарна Фонду за поддержку, которая помогает мне строить это будущее. Только вернувшись в Украину, я по-настоящему почувствовала, что такое свобода", – говорит 19-летняя Ольга.

Ее сестра Алина добавляет, что проект "Молодежь выбирает Украину" помогает преодолевать последствия изоляции и как можно быстрее социализироваться:

"Для меня очень важно, что благодаря этому проекту я могу строить своё будущее и получать поддержку. Мы знакомимся с наставниками, которые помогают нам воплощать мечты. Я хочу стать архитектором и после победы помочь восстановить родной Донецк. Больно видеть, как город пришел в упадок за годы оккупации. Поэтому я хочу развиваться именно в Украине".

Визит в Нидерланды является частью международной информационно-пропагандистской кампании по поддержке и возвращению украинской молодежи. Помимо парламента Нидерландов, делегация Фонда Рината Ахметова и участницы проекта посетили Посольство Украины в Нидерландах. Там они обсудили потребности украинской молодежи. Генеральный директор Фонда Ксения Сухова также рассказала о проекте системной помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали" и вручила представителям посольства памятные браслеты.

По ее словам, Нидерланды играют важную роль в международной деятельности в отношении Украины, ведь в Гааге расположены Международный Суд ООН и Международный уголовный суд. Сотрудничество с международными учреждениями важно для обеспечения ответственности России за преступления, совершенные в Украине.

"Совместно с государством мы разрабатываем понятный план действий, который в будущем может стать протоколом поддержки молодежи, возвращающейся с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации. Нам важно дать четкий сигнал тем, кто сегодня остается на оккупированных территориях и задается вопросом: возвращаться ли в Украину, есть ли здесь для меня будущее. Мы хотим, чтобы каждый такой молодой человек знал: в Украине его ждут, здесь есть возможности для обучения, работы, развития и жизни, а государство и партнеры готовы помочь пройти этот путь", – отметила Ксения Сухова.

ФК "Шахтер" стал партнером проекта "Молодежь выбирает Украину" и помогает представлять его на международной арене. Вместе с Ксенией Суховой Оля и Алина побывали на открытой предматчевой тренировке "Шахтера" в Эйндховене. Сестры-близнецы из Донецка давно мечтали увидеть любимую команду вживую, и наконец их мечта сбылась. Впереди их ждет самое важное: поддержка любимой команды прямо с трибун во время матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА: ПСВ – "Шахтер".

Именно эта встреча станет первым матчем, в котором "горняки" выйдут на поле в форме с логотипом Rinat Akhmetov Foundation. В ходе матчей Лиги чемпионов этот логотип будет способствовать ознакомлению международной аудитории с историями участников проекта "Молодёжь выбирает Украину".