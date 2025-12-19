'Мы все стареем во время войны': история невролога Алексея Пелепейченко вошла в музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Невролог и вертебролог Алексей Пелепейченко с первых месяцев полномасштабной войны работает в режиме постоянной готовности. Его пациенты – военные, люди после инсультов, с тяжелыми ранениями и нарушением мозгового кровообращения, которых нужно стабилизировать за считанные часы. История врача стала частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Алексей Пелепейченко откровенно говорит о том, как война отнимает годы жизни. По его словам, за время полномасштабного вторжения сосуды украинцев "постарели" на 10-15 лет, а гипертония, сахарный диабет и инсульты стремительно помолодели – даже у тех, кто раньше не имел серьезных проблем со здоровьем.

"Во время войны, при постоянном стрессе, невозможности жить в режиме, получать удовольствие от жизни и полноценно отдыхать, мы все стареем. И я, и вы", – говорит врач в интервью Алексею Суханову, актеру, телеведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

По словам врача, больше всего его поражают пациенты, которые даже после инсульта возвращаются в строй. Мужчины и женщины, пережившие нарушения мозгового кровообращения, онкологические заболевания и сложные операции, но несмотря на все находят в себе силы продолжать службу. Именно они, говорит врач, ежедневно доказывают: человеческая выносливость иногда сильнее любых медицинских прогнозов.

"У меня есть пациенты, которые перенесли инсульт с минимальными последствиями и продолжают выполнять боевые задачи. Они не в штабах и не за бумагами, они на передовой, на линии огня. Это действительно впечатляет", – признается Алексей Пелепейченко.

Смотрите историю невролога Алексея Пелепейченко по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0800 50 90 01.