"Мы в восторге!" Защитник Мариуполя Владислав Кашенец получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

29-летний защитник Мариуполя Владислав Кашенец стал владельцем квартиры благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали".

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Уроженец Кривого Рога, Владислав с началом полномасштабного вторжения встал на защиту Мариуполя. Он прошел через тяжелые уличные бои, защищал "Азовсталь", пережил три контузии и осколочные ранения обеих ног. Впоследствии военный оказался в российском плену.

В плену из-за искаженной россиянами фамилии Владислав фактически "существовал" как два разных человека. Ошибку в списках заметила жена, просматривая его интервью из плена. Она сразу обратилась в ГУР и СБУ – и именно это помогло вернуть бойца домой.

Сегодня он постепенно возвращается к гражданской жизни и занимается восстановлением здоровья. Владислав прошел длительную реабилитацию, уволился со службы и начал работать в сфере гуманитарного разминирования в качестве кинолога по технической разведке. Собственный дом, оборудованный всем необходимым, стал для семьи Владислава надежным фундаментом для нового этапа жизни.

"Мы очень благодарны Ринату Ахметову. Это очень доброе дело с его стороны. Мы просто в восторге", – говорит Владислав.

Новая квартира для украинского защитника стала очередным шагом в рамках масштабной программы поддержки военных и их семей. Вручая ключи и сертификат, генеральный директор Фонда Ксения Сухова отметила, что помощь героям остается ключевым приоритетом для Благотворительного фонда и его проекта "Сердце Азовстали".

"Передаю вам привет от Рината Ахметова. Желаю вам быть здесь счастливыми. Пусть ваша семья сразу почувствует себя здесь как дома. Пусть всё новое и лучшее начинается с этого прекрасного подарка. Мы благодарим вас за героическую оборону Мариуполя, за всё, что вы сделали и ещё сделаете для нашей страны", – отметила Ксения Сухова.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда Натальи Емченко, в этом году программа "Дома" приближается к отметке в 400 предоставленных квартир для защитников Мариуполя. Инициатива будет продолжена – основатель Фонда Ринат Ахметов уже одобрил её расширение. А темпы реализации программы будут зависеть от интенсивности обменов пленными.

"Очень здорово, что Фонд Рината Ахметова и "Сердце Азовстали" продолжают эту программу. С другой стороны, мы очень надеемся, что наш пример, анализ результатов и другие наработки станут одной из основ для появления новых проектов и государственных программ. Также мы очень рады, что наша работа в сфере посттравматического роста уже приносит свои плоды", – говорит Наталья Емченко.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.