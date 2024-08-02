Невероятные ощущения переполняют тебя, когда впервые попадаешь в Оксфорд. Действительно, главный храм не только просвещения, но и науки. Перехватывает дыхание, когда понимаешь, что здесь учились люди, которые своими действиями писали и продолжают писать мировую историю.

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Відчуття гордості за нашу країну не полишають мене, бо тут вчаться й кращі українські студенти. Зовсім скоро, отримавши фундаментальні знання, вони повернуться додому.

Величезне задоволення отримав поспілкувавшись з майбутніми українськими Президентами, премʼєрами та міністрами. У них попереду важка праця, але їх серця сповнені енергії та надії. Україна чекає на Вас, молодих, амбітних, освічених і щиро люблячих свою Батьківщину.

Також вразило серйозне розуміння нашими дітьми важливої ролі українського студентства у промоції України в міжнародному академічному середовищі.

Окремо подякував українцю з великим серцем і єдиному лорду українського походження, професору Леонелу Тарассенко. Саме живучи з Україною в серці, знаходячись там, де він був, він зробив все, що міг для нашої Держави.

Щирість і любов до наших дітей віце-канцлерки Оксфордського університету Ірен Трейсі, яка здійснює безпосереднє керівництво цим старовинним навчальним закладом, та велике серце Майстера Беліол коледжу Дами Хелен Френсіс Гош запевнили мене, що і далі кращі українські діти будуть вчитися в найкращому університеті світу. Бо ми того варті!