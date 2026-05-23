'МВС Незламні': Ветераны представят Украину на Международной спортивной арене в соревновании по плаванию

Накануне Международных заплывов на открытой воде Oceanman, которые пройдут 11-14 июня в Италии, говорим с заместителем Министра внутренних дел Украины Леонидом Тимченко о результатах проекта "МВД Незламні", подготовке ветеранов к этим соревнованиям, новых возможностях для раненых бойцов и перспективах развития адаптивного спорта в системе МВД Украины.

Плавание стало неотъемлемой частью реабилитации ветеранов, получивших тяжелые ранения во время защиты Украины. Для них несокрушимость уже давно не лозунг, а ежедневная работа над собой, путь восстановления и движение вперед.

В бассейне все чаще собираются ветераны системы МВД, которые после ампутаций и сложных травм выбрали не останавливаться перед новыми вызовами. Их истории – о силе духа, настойчивости, возвращении к активной жизни и новых целях, которые они ставят перед собой.

Для одних сегодняшний заплыв – очередной этап реабилитации, для других – подготовка к международным соревнованиям. Единственный общий момент для всех – это осознание, в очередной раз, что жизнь после ранения продолжается.

Благодаря развитию реабилитации в воде и реализации проекта "МВС Незламні" сотни защитников и правоохранителей возвращаются к активной жизни, открывают для себя новые возможности и доказывают собственным примером: несокрушимость – это не только о выдержке, но и о готовности ежедневно двигаться вперед.

По поручению Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, заместитель Министра Леонид Тимченко уже почти два года координирует направление реабилитации защитников через плавание. По словам Леонида Тимченко, на старте проекта команда даже не представляла, насколько мощный эффект будет иметь реабилитация в воде для ветеранов с тяжелыми ранениями, в том числе – с ампутациями верхних и нижних конечностей.

"Когда мы начинали этот проект, не было понимания, что он даст такой положительный результат. Но с самого начала задача Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко была четкой – создать системный механизм поддержки, а не разовую акцию. Мы должны были построить направление, которое будет работать постоянно и помогать нашим защитникам возвращаться к полноценной жизни", – отметил Леонид Тимченко.

Он объясняет, что после тяжелых ранений ветераны сталкиваются не только с физическими последствиями травм. Рядом с видимыми ранениями – ампутациями или рубцами – существуют и невидимые последствия войны, которые требуют не меньшего внимания.

"Почти каждый, с кем мы работаем сегодня, имеет травмы, которые не видны. Это ментальные изменения, через которые проходят люди после участия в боевых действиях. Именно поэтому нам было важно создать среду, где человек получает не только физическую нагрузку, но и поддержку, общение и мотивацию двигаться дальше", – отмечает заместитель Министра.

Важной составляющей такого сопровождения является не только работа медиков, психологов и реабилитологов, но и поддержка людей, которые сами прошли через войну, ранения и восстановления. Сегодня рядом с ветеранами в Главном медицинском клиническом центре МВД работают социальные сопровождающие – бывшие военнослужащие, которые собственным примером помогают собратьям адаптироваться к новой жизни. Один из них - ветеран российско-украинской войны Игорь Лазебник.

История Игоря Лазебника – один из примеров того, как система реабилитации МВД помогает ветеранам не только восстанавливаться после ранений, но и находить новую профессиональную реализацию. Сегодня, поддерживая других защитников на пути к восстановлению, он ежедневно доказывает: опыт войны может стать источником силы и помощи для тех, кто только начинает свой путь возвращения к полноценной жизни.

До полномасштабного вторжения киевлянин работал в гражданской сфере, однако 24 февраля 2022 года добровольно стал на защиту страны. Сначала служил в рядах территориальной обороны, а затем был переведен в 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины. Участвовал в боевых действиях в Харьковской и Донецкой областях.

Ранение получил во время эвакуации побратима вблизи Клещеевки.

"Мы находились на позиции, когда поступил запрос на эвакуацию. Один из ребят имел тяжелое ранение ноги. Во время выхода нас заметили. У меня была перебита голень в двух местах, повреждена вена. Вместе со мной ранение получил и побратим. Несмотря на это он смог добраться до укрытия и позвать помощь", – вспоминает Игорь.

После длительного лечения и реабилитации военнослужащий был уволен со службы по состоянию здоровья. Сегодня он имеет третью группу инвалидности. Самым сложным, признается ветеран, стало возвращение к гражданской жизни и поиск своего места после фронта.

"После войны, лечения и реабилитации начинается совсем другой этап, – объясняет Игорь. – Это адаптация к гражданской жизни. Сначала очень хотелось вернуться обратно, на фронт. Это больше психологическая история, когда не хватает того темпа жизни, адреналина, ощущение постоянной вовлеченности. Но со временем приходит понимание, что жизнь продолжается здесь и сейчас. Хотелось быть полезным, хотелось оставаться причастным к помощи военным".

Именно собственный опыт лечения и восстановления помог Игорю выбрать новый профессиональный путь. О возможности трудоустройства в системе МВД он узнал во время реабилитации от знакомых, которые уже работали с ветеранами.

"Когда человек впервые сталкивается с ранением, оформлением документов, прохождением лечения и реабилитации, это часто очень сложно. Я сам прошел этот путь и понимаю, насколько важна поддержка. Когда появилась возможность работать социальным сопровождающим, мне стало интересно, потому что я знаю эти проблемы изнутри. Мне хочется делиться опытом и помогать таким же ребятам, как я", – говорит ветеран.

Сегодня Игорь Лазебник сопровождает ветеранов во время реабилитационных мероприятий, помогает им адаптироваться к новой жизни и мотивирует не отказываться от спорта.

"Я показываю военным, что после ранения жизнь не заканчивается. Когда-то и сам передвигался с костылем, а потом начал заниматься спортом. Когда человек видит собственный прогресс, появляется уверенность в себе. А когда видишь ветеранов с ампутациями или тяжелыми ранениями, которые плавают, бегают, участвуют в соревнованиях и достигают результатов, понимаешь: возможностей значительно больше, чем кажется на первый взгляд", – убежден он.

В свои двадцать шесть, ветеран не только восстанавливается сам, но и помогает другим пройти непростой путь возвращения к активной жизни, доказывая собственным примером, что ранение не ставит точку ни в карьере, ни в будущем.

Проект "МВС Незламні" стартовал в Киеве в октябре 2024 года. Одним из ключевых факторов его успеха стало привлечение к работе опытного тренера – участника трех Олимпийских игр Сергея Фролова, который согласился работать с защитниками и защитницами МВД.

Впрочем, как подчеркивает Леонид Тимченко, главным вызовом было не просто найти бассейны для тренировок, а сформировать профессиональную команду специалистов по всей стране.

"В каждом бассейне должен быть ответственный, профессиональный и эмпатичный человек. Это не только тренер. Это человек, который понимает специфику работы с ветеранами, имеет соответствующий опыт, понимает психологию и особенности восстановления после тяжелых ранений", – говорит он.

Сегодня проект уже охватил ряд регионов Украины и продолжает масштабироваться. И хотя его главной целью остается реабилитация, результаты уже давно выходят за пределы медицинского восстановления.

"Проект точно удается. Говорить, что он уже завершен или достиг какой-то конечной точки, неправильно. Потребность в нем будет еще много лет, даже после завершения боевых действий. Но сегодня мы видим, что движемся по правильному пути", - убежден Леонид Тимченко.

Одним из подтверждений этого стала заинтересованность самих регионов.

"Переломным моментом стало то, что отдельные области начали самостоятельно обращаться с инициативой присоединиться к проекту. Именно тогда мы поняли, что эта работа действительно нужна людям и приносит реальный результат", – добавляет Леонид Тимченко.

Особую роль в развитии проекта сыграли сами ветераны. Они подсказали организаторам – авторам проекта – направление, которое впоследствии стало одним из ключевых в системе реабилитации МВД.

Во время общения с защитниками организаторы неоднократно слышали о боли в спине, проблемах с опорно-двигательным аппаратом и фантомных болях после ампутаций. Многие говорили о необходимости регулярных занятий в бассейне.

"Когда мы пригласили наших защитников на первые тренировки, получили отзывы, которых даже не ожидали. Люди говорили об уменьшении боли в спине, облегчении фантомных болей и общем улучшении самочувствия. Именно тогда мы поняли, что движемся в правильном направлении", – рассказывает Леонид Тимченко.

Плавание незаметно стало платформой для новых достижений. Участники проекта регулярно участвуют во внутренних стартах "МВС Незламні", а сейчас готовятся представлять Украину на международном уровне. При этом, отмечает заместитель Министра, главный критерий успеха остается неизменным.

"Каждый участник наших соревнований уже является победителем. Мы не оцениваем людей только по секундомеру или результатом на дистанции. Для нас важно, что они выходят на старт, преодолевают себя и своим примером показывают другим ветеранам, что жизнь после ранения продолжается", – подытожил Леонид Тимченко.

После внутренних стартов и многочисленных историй личных побед ветераны системы МВД готовятся сделать еще один важный шаг вперед – представить Украину на Международных соревнованиях по плаванию на открытой воде Oceanman в Италии.

Справка: международное мероприятие "OCEANMAN" является одной из крупнейших мировых серий соревнований по плаванию на открытой воде, которое объединяет участников из разных стран мира и популяризирует спорт как эффективное средство физической реабилитации, психологического восстановления и социальной адаптации ветеранов и участников боевых действий.

По словам Леонида Тимченко, участие в таких мероприятиях имеет значение не только для системы МВД, но и для всего государства.

"Участие наших представителей в международных соревнованиях нужно не только для системы МВД, но и в целом для Украины. Прежде всего это напоминание миру о том, что война продолжается. В то же время мы демонстрируем, что наши защитники остаются несокрушимыми даже после тяжелых ранений и потери конечностей. Они продолжают жить, двигаться вперед и собственным примером доказывают, что невозможного не существует", – отметил заместитель Министра.

Для участия в международных стартах были отобраны четыре участника проекта "МВС Незламні". Все они являются военнослужащими Национальной гвардии Украины, которые прошли через тяжелые испытания войной и сегодня продолжают восстанавливаться с помощью спорта.

"Среди них есть ветераны с высокими ампутациями нижних конечностей, а один из участников имеет ампутацию ноги и руки. В то же время некоторые из них планируют и в дальнейшем продолжать службу", – рассказал Леонид Тимченко.

Отбор в команду происходил прежде всего по принципу системности и готовности к серьезной физической нагрузке. Ведь дистанция в открытой воде требует не только спортивной подготовки, но и выносливости, дисциплины и психологической устойчивости.

"Проплыть два километра в открытой воде – это серьезный вызов. Поэтому мы выбирали тех, кто системно занимается плаванием, кто готов находиться в воде около часа и безопасно преодолеть такую дистанцию", – отметил он.

Подготовка к международным стартам продолжается уже несколько месяцев. За нее отвечает заслуженный мастер спорта Украины, участник и финалист Олимпийских игр Сергей Фролов, который работает с ветеранами с начала реализации проекта.

По словам тренера, подготовка к Oceanman существенно отличается от обычных занятий, ведь участникам придется преодолевать дистанцию в открытой воде, где условия значительно сложнее и менее предсказуемы, чем в бассейне.

"Основной акцент сейчас делаем на тренировочном объеме, ведь ребятам предстоит преодолеть дистанцию два километра. Мы хотим, чтобы они подошли к старту уверенными в своих силах и получили удовольствие от самого заплыва. Для нас важно, чтобы после финиша они почувствовали себя победителями", – рассказывает Сергей Фролов.

За это время участники проекта "МВС Незламні" не только увеличивали дистанции и выносливость, но и осваивали особенности плавания в открытой воде. Ведь Oceanman – это совсем другой вызов, чем привычные тренировки в бассейне. Тренер объясняет, что плавание в открытой воде требует от спортсмена совсем других навыков, чем занятия в бассейне.

"В бассейне ты всегда видишь дорожку, поворот, ориентиры. На открытой воде все иначе. Там нужно ориентироваться на буи, учитывать волну, ветер, возможные изменения погоды. Это совсем другие условия, поэтому мы отдельно готовим ребят именно к таким вызовам", – отмечает он.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности. Во время международных стартов каждый участник будет находиться под постоянным наблюдением организаторов и сопровождающих служб.

"Мы уже обсудили все детали с организаторами. Участники будут иметь сопровождение на дистанции и необходимые средства безопасности. Наша главная задача – создать условия, при которых они будут чувствовать себя уверенно и спокойно", – говорит тренер.

В то же время Сергей Фролов отмечает, что главной целью поездки в Италию является не спортивный результат, а успешное преодоление дистанции.

"Для нас самое важное, чтобы ребята смогли проплыть эти два километра в открытой воде и получили удовольствие от того, что сделали. Регулярные тренировки дают необходимую выносливость и уверенность. Я вижу их настойчивость и убежден, что они справятся с этим вызовом", – убежден Сергей Фролов.

При этом каждая тренировка адаптируется к физическому состоянию ветеранов и их реабилитационной нагрузке.

"Обычно занятие длится около часа. Но мы всегда учитываем самочувствие человека. Если вижу, что сегодня организм требует меньшей нагрузки, корректирую программу. Кроме плавания, ветераны проходят реабилитацию, занимаются другими видами активности, поэтому здесь очень важен индивидуальный подход", – заключает тренер.

В свою очередь Леонид Тимченко подчеркивает, что Oceanman станет лишь началом большого международного пути для ветеранов системы МВД. Важную роль в этом играет и поддержка организаторов соревнований, которые создают особые условия для украинских ветеранов.

"Oceanman – это международная серия стартов, которая проходит в разных странах мира. Для украинцев, которые принимали участие в боевых действиях, участие в этих соревнованиях является бесплатным. Организаторы относятся к нашим защитникам с большим уважением, создают специальные условия, поэтому мы приняли решение обязательно начать это международное направление именно с нашими ветеранами", - объясняет заместитель Министра.

За время подготовки к международным стартам команда неоднократно убеждалась, что главным результатом проекта являются не секунды в финишном протоколе или медали, а постоянство и мотивация его участников.

"На самом деле удивляет каждая их тренировка. Самое главное – когда человек начинает заниматься системно и не прекращает. Это вдохновляет и подтверждает, что мы делаем правильное дело. Они удивляют нас каждый день своим характером, настойчивостью и желанием двигаться вперед", - отметил Леонид Тимченко.

По его убеждению, участники команды едут в Италию не только за спортивным результатом.

"Я уверен, что прежде всего они хотят доказать самим себе, что остаются чемпионами, что способны достигать новых вершин и не останавливаться перед трудностями. В то же время они осознают, что являются примером для своих побратимов, которые сегодня, возможно, только начинают свой путь восстановления после тяжелых ранений", - делится мнением Леонид Тимченко.

Именно поэтому главным показателем успеха предстоящих стартов Леонид Тимченко называет не места в итоговом протоколе.

"Для меня самое важное – увидеть их довольные лица после возвращения домой. Важно, чтобы их истории услышали другие ветераны в разных регионах Украины. И не менее важно, чтобы каждый из них понял: Министерство внутренних дел и в дальнейшем будет расширять возможности для реабилитации, развития и самореализации наших защитников", – подчеркнул он.

Впереди участников проекта ждет еще немало спортивных вызовов. Уже этим летом команда "МВС Незламні" планирует принять участие в ряде стартов на открытой воде в Украине, в том числе и в киевском этапе Oceanman. В то же время в системе МВД продолжают развивать и другие направления адаптивного спорта – ампфутбол, настольный теннис, стрельбу из лука и другие активности, которые помогают ветеранам восстанавливаться, находить новые цели и возвращаться к полноценной жизни.

"Мы стараемся предлагать нашим защитникам и защитницам как можно более широкий спектр возможностей. Плавание уже доказало свою эффективность, но мы развиваем и другие направления. Наша задача – создать все необходимые условия, чтобы ветераны проходили реабилитацию максимально качественно и чувствовали, что их опыт нужен государству", – подытожил Леонид Тимченко.

Одним из участников проекта "МВС Незламні" является военнослужащий Национальной гвардии Украины Роман Полегенько. Родом из Чернигова, до полномасштабного вторжения он проходил службу в одной из воинских частей, военнослужащие которой охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию.

В первые дни российского вторжения подразделение Романа оказалось в окружении. Почти месяц нацгвардейцы находились на территории ЧАЭС, после чего их вывезли в Россию. В плену Роман провел более трех с половиной лет.

После возвращения домой защитник проходит комплексную реабилитацию. По рекомендациям врачей одним из направлений восстановления стали занятия в бассейне в рамках проекта "МВД Несокрушимые".

"Сейчас я уже около полугода прохожу реабилитацию. Продолжаю работать с медиками, реабилитологами, психологами. По показаниям врачей мне рекомендовали восстановление в бассейне, поэтому присоединился к проекту. Нравится, действительно нравится. Главная цель сейчас - максимально восстановить здоровье, физическую форму и активность для дальнейшей жизни. После всего пережитого это очень важно", – рассказывает Роман.

Самой большой опорой для него на протяжении всего этого времени оставалась семья. Жена не прекращала бороться за его возвращение, а дома защитника ждали трое детей.

"В первую очередь и там, в плену, и сейчас после возвращения меня поддерживает жена. Она очень волновалась, старалась сделать все возможное, чтобы помочь мне вернуться домой. Также меня ждали трое детей. Когда началось полномасштабное вторжение, близнецам было всего полтора года, а старшему ребенку – пять. Я понимаю, насколько тяжело было все это пережить моей семье. Сегодня очень помогают и поддержка близких, и работа специалистов – медиков, психологов, реабилитологов", – говорит гвардеец.

Сейчас Роман сосредоточен прежде всего на восстановлении и возвращении к полноценной жизни. В то же время признает: после пережитого плена строить далекие планы пока непросто.

"Честно говоря, сейчас сложно говорить о будущем. Впереди еще психологическое восстановление, адаптация к мирной жизни. Поэтому пока моя задача номер один - восстановить силы и здоровье, а уже потом определяться с дальнейшими шагами", - говорит Роман Полегенько.

В завершение Леонид Тимченко обратился к тем ветеранам, которые только делают свои первые шаги в адаптивном спорте.

"Прежде всего, хочется сказать слова благодарности. За готовность отдать самое ценное – свою жизнь и здоровье за целостность нашей Украины. Наша общая задача как государства – сделать все, чтобы ни один ветеран не чувствовал себя оставленным наедине со своими трудностями. Мы должны создавать условия, в которых каждый защитник и каждая защитница смогут вернуться к полноценной жизни", – подчеркнул заместитель Министра внутренних дел Украины.

Сегодня подобных примеров - тысячи. Через истории реальных людей демонстрируется и настоящая ценность проекта "МВС Незламні", в котором реабилитация стала не только медицинским процессом, но и путем возвращения к активной жизни.

Министерство внутренних дел Украины совместно с OBOZ.UA продолжают коммуникационную кампанию, призванную рассказать об инициативе "МВС Незламні", истории ее участников и силу восстановления через спорт.

