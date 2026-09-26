Мужчина, которого мобилизовали на следующий день после ВВК, обратился в суд: чем все закончилось

В Украине суд рассмотрел иск мужчины, которого на следующий день после прохождения ВВК призвали на военную службу и направили в воинскую часть. Истец требовал отменить заключение медкомиссии, приказ о мобилизации и его зачисление в личный состав.

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Однако суд не нашел достаточных доказательств таких нарушений и отказал в удовлетворении иска. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Детали дела

В суде истец просил отменить справку ВВК от 11 февраля 2026 года и приказ ТЦК и воинских частей о его мобилизации и зачислении на службу. Кроме того, он требовал исключить его из списков личного состава и всех видов обеспечения.

Мужчина утверждал, что его принудительно доставили в ТЦК, а медицинский осмотр провели без надлежащего обследования и возможности предоставить медицинские документы.

Также он ссылался на ряд заболеваний, в частности проблемы со зрением, травмы левой руки, ПТСР и заболевания позвоночника, однако ВВК признала его годным к военной службе.

11 февраля мужчина прошел ВВК, а уже на следующий день его призвали и зачислили в списки личного состава ивсех видов обеспечения.

В то же время суд не обнаружил доказательств нарушений при прохождении ВВК. В частности, не было подтверждено:

– ненадлежащего состава комиссии;

– отсутствия необходимых врачей;

– отказа в обследовании;

– неучета конкретных медицинских документов.

Также суд не установил доказательств того, что мужчину незаконно задерживали или принуждали проходить медицинское обследование.

Мужчина также просил отменить приказ о его зачислении в одну из воинских частей, однако суд установил, что он там не проходил службу и в списки личного состава этой части не попадал. Поэтому оснований для удовлетворения этого требования не было.

В то же время в другую воинскую часть мужчину зачислили 12 февраля 2026 года. Суд отметил, что после призыва и направления из ТЦК командир части должен был оформить соответствующий приказ в установленном порядке.

Суд отдельно рассмотрел вопрос, может ли отмена приказа о мобилизации вернуть человеку статус военнообязанного. Он пришел к выводу, что после зачисления в воинскую часть лицо приобретает статус военнослужащего, а процедура призыва считается завершенной.

Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд отметил, что даже признание призыва незаконным само по себе не восстанавливает прежний статус человека. В то же время при наличии предусмотренных законом оснований мужчина может обратиться к командованию с рапортом об увольнении с военной службы.

В итоге суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований истца.

Напомним, Деснянский районный суд Чернигова отменил постановление ТЦК о штрафе в размере 17 тысяч гривен, наложенном на военнообязанного за неявку по повестке. Мужчина обжаловал решение, заявив, что фактически не получал повестку.

Также OBOZ.UA сообщал, что жителя Полтавской области наказали за использование поддельного документа об инвалидности супруги для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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