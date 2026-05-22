Мухи исчезнут за секунду: два натуральных средства, которые вас спасут

Мухи становятся очень распространенной проблемой летом, поэтому многие люди ищут способы держать их подальше от своего дома.

Видео дня

Чтобы помочь бороться с этой проблемой и сохранить ваш дом в покое, Нил Маккензи, эксперт по безопасности дома в Halton Stairlifts, поделился простым способом предотвратить распространение мух в вашем доме этим летом, пишет Express.

По словам специалиста, все, что вам нужно, чтобы отпугнуть мух от вашего дома, это лимон и немного гвоздики. Он заверил, что это действует как "идеальное мгновенное и кратковременное решение" для избавления от надоедливых вредителей.

Разрежьте лимон пополам и поместите 10-15 целых бутонов в мякоть. Если вы хотите предотвратить попадание мух в ваш дом, поместите эти половинки лимона в емкости для яиц, расставленные вокруг ключевых мест в доме, таких как фруктовые миски или окна.

Говорят, что лимонный сок, смешанный с маслом гвоздики, создает сильный аромат, который мухи не переносят. Это гораздо более безопасная альтернатива, чем другие вредные химические репелленты, такие как инсектициды.

Вам следует заменить их, когда лимон высохнет примерно через три-пять дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое растение посадить во дворе или в саду, чтобы отпугнуть мух и комаров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.