Можно ли нагреть дом кирпичом: как сделать эффективный обогреватель

Во время перебоев с электроснабжением и отоплением украинцы все чаще экспериментируют с подручными способами утепления жилья. В ход идут теплая одежда, одеяла, импровизированные укрытия из матрасов и даже нестандартные источники тепла.

Одним из популярных вариантов стало использование кирпича, который нагревают на газовой плите. Сторонники этого метода считают, что разогретый кирпич может заменить мини-обогреватель. В то же время специалисты отмечают: такой подход имеет существенные минусы. Эксперты объясняют, какие решения действительно помогут сохранить тепло без лишних затрат и рисков.

Эффективно ли греть дом газом и кирпичами

Суть метода с кирпичом заключается в том, что его кладут на газовую конфорку и постепенно нагревают, после чего он якобы отдает тепло помещению. Однако, по словам председателя правления Ассоциации энергоаудиторов Вадима Литвина, такой способ является малоэффективным и затратным. Газ при этом расходуется в больших объемах, а прогреть всю квартиру фактически невозможно. Кроме того, использование открытого огня в жилом помещении повышает риск опасных ситуаций.

Эксперт советует в первую очередь сосредоточиться не на "экзотических" обогревателях, а на уменьшении потерь тепла. Речь идет об устранении щелей в окнах и дверях, проверке состояния стекол и общей герметичности дома. Также важно заранее проверить электропроводку, если планируется использование электрообогревателей, чтобы избежать пожаров. Отдельное внимание стоит уделить чердакам и подвалам, через которые тепло может незаметно выходить из дома.

Литвин отмечает, что иногда простые решения работают лучше сложных конструкций. Например, нагретая вода в грелках или бутылках поможет согреться под одеялом значительно эффективнее, чем горячий кирпич. Также специалист советует иметь запас теплой одежды, спальники и термобелье. По его словам, локальное сохранение тепла для человека часто важнее, чем попытки обогреть все помещение.

Передвижной обогреватель из свечей и кирпичей

В то же время среди украинцев приобрел популярность другой вариант – так называемый передвижной кирпичный обогреватель на свечах. Для его создания используют несколько свечей, жаростойкую поверхность, решетку и кирпич или керамическую плитку. Огонь от свечей постепенно нагревает материал, который накапливает тепло и медленно отдает его в воздух. Такой способ считается более экономным, чем использование газа.

Конструкцию обычно собирают на полу или столе, предварительно застелив поверхность фольгой и установив металлический противень. Свечи размещают в стаканах или фольговых контейнерах, сверху ставят решетку, а уже на нее – кирпичи или плитку.

Важно, чтобы все элементы были устойчивыми, и конструкция не шаталась. Даже незначительное нарушение баланса может привести к пожароопасной ситуации.

Такой обогреватель нельзя оставлять без присмотра, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Он не способен полноценно заменить отопление, но может дать ощутимый локальный эффект в небольшом пространстве. Главное – соблюдать правила безопасности и не рассматривать подобные методы как долгосрочное решение. В период энергетических вызовов осмотрительность и рациональность остаются лучшими союзниками тепла в доме.

