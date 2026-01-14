Как сделать обогреватель своими руками: справится каждый. Видео
Отсутствие отопления из-за варварских атак россиян на украинскую энергоинфраструктуру побуждают украинцев искать альтернативные способы обогрева домов. Важное условие: такие обогреватели должны работать без электропитания.
OBOZ.UA рассказывает о таком способе, который рекомендуют в интернете. Для того чтобы собрать обогревательный прибор, вам понадобятся керамические цветочные горшки и определенное количество дополнительных материалов, которые достаточно легко достать. Собранное таким образом устройство по уровню теплоотдачи лишь незначительно уступает маломощным электрическим обогревателям. И вот инструкция по его изготовлению.
Что пригодится для изготовления керамического обогревателя со свечой
Материалы для сборки такого обогревателя можно купить в любом хозяйственном магазине. Вот полный их список:
- три глиняных горшка без глазури разного размера с разным диаметром – например, 15, 10 и 5 см;
- металлический стержень или основание длиной примерно 11 см;
- около 8 гаек и около 20 шайб.
Подготовьте также дрель или другой инструмент для сверления. И не забудьте купить чайные свечи – они будут служить нагревательным элементом.
Как собрать керамический обогреватель со свечой
После того как все материалы собраны, можно переходить непосредственно к сборке конструкции. Процесс будет несложным.
- С помощью дрели просверлите отверстия в дне каждого горшка, ориентируясь на диаметр металлического стержня.
- В самый большой горшок вставьте металлическое основание и зафиксируйте его с наружной стороны гайкой.
- Внутри нанижите на стержень несколько шайб – они будут отделять один горшок от другого, ведь между ними должно оставаться свободное пространство, где будет собираться теплый воздух.
- Далее установите горшок среднего размера. Его тоже закрепите шайбами и гайками.
- Аналогичные действия повторите с меньшим горшком.
Верхний элемент конструкции должен располагаться непосредственно над свечой, при этом пламя должно находиться под металлическим стержнем.
Основание для обогревателя можно сделать, используя поддон для большого цветочного горшка и металлическую подставку, на которую ставят горячую посуду. Ставить такой обогреватель следует на термостойкие поверхности.
Важно: ни в коем случае не оставляйте керамический обогреватель со свечой без присмотра. Поскольку в нем используется открытый огонь свечи, это может оказаться опасным.
Собранное таким образом устройство может поднять температуру в помещении площадью до 10 квадратных метров примерно на 4-5 градуса.
