Как сделать обогреватель своими руками: справится каждый. Видео

Отсутствие отопления из-за варварских атак россиян на украинскую энергоинфраструктуру побуждают украинцев искать альтернативные способы обогрева домов. Важное условие: такие обогреватели должны работать без электропитания.

OBOZ.UA рассказывает о таком способе, который рекомендуют в интернете. Для того чтобы собрать обогревательный прибор, вам понадобятся керамические цветочные горшки и определенное количество дополнительных материалов, которые достаточно легко достать. Собранное таким образом устройство по уровню теплоотдачи лишь незначительно уступает маломощным электрическим обогревателям. И вот инструкция по его изготовлению.

Что пригодится для изготовления керамического обогревателя со свечой

Материалы для сборки такого обогревателя можно купить в любом хозяйственном магазине. Вот полный их список:

три глиняных горшка без глазури разного размера с разным диаметром – например, 15, 10 и 5 см;

металлический стержень или основание длиной примерно 11 см;

около 8 гаек и около 20 шайб.

Подготовьте также дрель или другой инструмент для сверления. И не забудьте купить чайные свечи – они будут служить нагревательным элементом.

Как собрать керамический обогреватель со свечой

После того как все материалы собраны, можно переходить непосредственно к сборке конструкции. Процесс будет несложным.

С помощью дрели просверлите отверстия в дне каждого горшка, ориентируясь на диаметр металлического стержня. В самый большой горшок вставьте металлическое основание и зафиксируйте его с наружной стороны гайкой. Внутри нанижите на стержень несколько шайб – они будут отделять один горшок от другого, ведь между ними должно оставаться свободное пространство, где будет собираться теплый воздух. Далее установите горшок среднего размера. Его тоже закрепите шайбами ​​и гайками. Аналогичные действия повторите с меньшим горшком.

Верхний элемент конструкции должен располагаться непосредственно над свечой, при этом пламя должно находиться под металлическим стержнем.

Основание для обогревателя можно сделать, используя поддон для большого цветочного горшка и металлическую подставку, на которую ставят горячую посуду. Ставить такой обогреватель следует на термостойкие поверхности.

Важно: ни в коем случае не оставляйте керамический обогреватель со свечой без присмотра. Поскольку в нем используется открытый огонь свечи, это может оказаться опасным.

Собранное таким образом устройство может поднять температуру в помещении площадью до 10 квадратных метров примерно на 4-5 градуса.

