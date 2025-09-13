Может ли студент потерять отсрочку от мобилизации в случае трудоустройства во время обучения: детальное объяснение

Трудоустройство студентов не лишает их права на отсрочку от мобилизации. Единственное требование – учась на дневном отделении, такие студенты должны придерживаться принципа последовательности получения высшего образования.

Иными словами, отсрочка за работающими студентами сохраняется до тех пор, пока они посещают пары в учебном заведении и выполняют учебный план. Разъяснения по этому поводу на портале "Юристи.UA" дал юрист Максим Горностай.

Трудоустройство студентов, обучающихся на дневной форме, не лишает их права на отсрочку от мобилизации. Правда, здесь важно соблюдать принцип последовательности получения образования.

По словам юриста, таким студентам необходимо выполнять план обучения, который есть в университете, в том числе и по посещению занятий. Горностай предостерег, что могут происходить проверки того, как студенты призывного возраста посещают пары – и за значительные пропуски их могут отчислить из учебного заведения. Следовательно, ТЦК будет иметь право аннулировать отсрочку и мобилизовать гражданина.

"Но пока вы посещаете учебное заведение и выполняете учебный план – считаетесь студентом, ваша отсрочка будет действовать", – подчеркнул юрист.

