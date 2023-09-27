В этот день, 21 сентября 1921 г., большевистская россия призвала мир к помощи голодающим Поволжья. Но...

В то же время голод разрастался на территории Украины, которая тогда была формально независимым государством, которое называлось Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР). Независимость была абсолютной фикцией, видимостью, ведь УССР руководили "соратники" Ленина, а КП(б)У была частью Российской Коммунистической Партии (большевиков) и имела статус ее областной организации.

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Про голод у Україні світ знав набагато менше – москва постаралася. Вона ж прислала до Полтави цілий ешелон з порожніми мішками, подбавши, щоб було у що українське зерно вантажити. І вантажили.

Так, ще 12 травня 1921 року Ленін підписав телеграму Раді Народних Комісарів УСРР з вимогою відправки упродовж травня не менше 1 мільйона пудів хліба до центральних губерній РСФРР. Підкреслюю: НЕ МЕНШЕ.

28 червня він же у телеграмі до Раднаркому УСРР (Раковському) та ЦК КП(б)У вимагав негайно відновити відправку хліба на північ, "не менш ніж тридцять вагонів щодня". Знову НЕ МЕНШ.

І далі грабунок України москвою лише наростав – 8 жовтня 1921 року Ленін підписав постанову Ради праці та оборони про привіз з України 58 мільйонів пудів зерна. Вони розпоряджалися в Україні мов господарі. У формально незалежній державі.

І знаєте, що найстрашніше? Москва той хліб навіть не голодним людям на Поволжя відправляла, ні. Вона ним торгувала. Продавала в Англію.

А в Україні від голоду протягом 1921-1923 років померло щонайменше 500 тисяч людей.

А тепер вони знову ломляться до нас. І знову крадуть наше зерно. А якщо, не дай Бог, переможуть – нового Голодомору нам не уникнути. Бо москва завжди карала українців голодом за прагнення до волі.