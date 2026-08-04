"Молодёжь выбирает Украину": новые возможности для тех, кто вернулся из зоны оккупации и депортации

Участники пилотного проекта "Молодёжь выбирает Украину" собрались в Киеве, чтобы ознакомиться с дальнейшими этапами инициативы, обсудить свои планы на будущее и возможности, которые открываются перед ними после возвращения домой. Это юноши и девушки в возрасте 18–23 лет, которые вернулись в Украину после депортации, принудительного перемещения или длительного пребывания в условиях тотального принуждения на временно оккупированных территориях.

Видео дня

Среди них – 18-летний Даниил из Запорожской области. По возвращении он продолжил обучение в Украине и мечтает найти работу, чтобы реализовать себя.

"Мероприятие очень интересное. Видно, что государство уделяет внимание развитию молодежи, ведь именно молодые люди являются основой будущего нашего общества. Для меня важно найти хорошую работу, чтобы реализовать себя и помогать своей семье", – говорит Даниил.

Именно для таких молодых людей Фонд Рината Ахметова в партнерстве с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Министерством молодежи и спорта Украины реализует проект "Молодежь выбирает Украину". Он помогает адаптироваться, определиться с профессиональным путем и строить будущее в Украине.

"Для нас работа с молодёжью – это абсолютный приоритет. Это также один из ключевых приоритетов нашего основателя, господина Рината Ахметова. Этот пилотный проект мы реализуем именно по его инициативе и личному решению", – отметила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Генеральный директор Фонда Ксения Сухова подчеркнула, что инициатива призвана заложить основу для масштабной системной помощи на государственном уровне:

"Цель этого проекта — помочь государству создать национальную программу, благодаря которой молодые люди будут видеть и понимать возможности, которые есть в Украине, будут возвращаться сюда и четко осознавать, какой путь и какие перспективы открываются перед ними. Наша задача — не только помочь, но и раскрыть их потенциал, дать возможность самореализоваться в Украине именно так, как они мечтают".

В ходе встречи также состоялась панельная дискуссия "Люди, которые создают будущее Украины". Спикеры подчеркнули: возвращение домой — лишь первый шаг, после которого начинается длительный процесс адаптации. Ведь это дело не одного дня, а длительная и упорная работа, требующая поддержки, новых возможностей и времени для восстановления и самореализации.

"Это 3, 6, 18 месяцев упорного труда для того, чтобы дети адаптировались на новом месте, вспомнили свои корни, преодолели все трудности и пережили тот травматический опыт, который они пережили на временно оккупированной территории или в Российской Федерации", – подчеркнула Оксана Червякова, представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам ребенка.

Заместитель председателя Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Кирилл Лапко также подчеркнул важность объединения ресурсов и экспертных знаний государства, правозащитной организации и благотворительной организации. Такое взаимодействие позволяет создать комплексную модель поддержки, которую после завершения пилотного этапа планируется масштабировать на всю страну с 2027 года.

"Наша задача – обеспечить надлежащее сопровождение и оказать необходимую помощь всем возвращающимся детям и молодым людям. Именно такие модели, которые сегодня разрабатываются в рамках этого пилотного проекта, могут стать прочной основой для будущих государственных и национальных решений", – подчеркнул Кирилл Лапко.

В пилотном этапе проекта "Молодёжь выбирает Украину" примут участие 20 молодых людей. Программа предусматривает шесть месяцев интенсивной работы и год индивидуального сопровождения. Участникам будут помогать получить образование или профессию, найти работу и успешно начать самостоятельную жизнь. Комплексная помощь охватывает несколько направлений: психологическую и медицинскую поддержку, профориентацию и образовательные возможности, содействие трудоустройству, социальную адаптацию, наставничество, юридическое сопровождение, а также решение жилищных вопросов для участников пилотного проекта.