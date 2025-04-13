Молитвы на Вербное воскресенье: как просить о здоровье и благополучии

Вербное воскресенье – один из важнейших христианских праздников, предшествующий Страстной неделе и Пасхе. В этот день верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим и готовятся к ключевым событиям христианской веры – его смерти и воскресению. Именно поэтому молитвы, произнесенные в Вербное воскресенье, считаются особенно сильными.

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В этот день следует обратиться к высшим силам с просьбами о здоровье, защите для себя и своих близких, благословении для детей и душевном покое. Молитвы можно читать как в храме, так и дома, главное – с верой, искренностью и надеждой в сердце. OBOZ.UA публикует сильные молитвы по случаю праздника.

Молитва на Вербное воскресенье

Господи Боже наш, сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: прости милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий.

Не на лук свой надеемся, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире, смягчить милостью Твоей сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царь, выслушай нас и помилуй.

Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой поднять, и лук свой натянуть, чтобы поразить нас – бедных рабов Твоих, славящих тебя православно.

Вскоре меняй скорбь нашу на радость, а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило душистое перед Престолом величества Твоего, вознося Украине наш мир и покой.

Молитва в защиту детей

Всемогущий Боже, вручаю своих детей под твою могущественную опеку и охрану! Защити их, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или поставить их под угрозу смерти. Но, прежде всего, молю тебя, небесный отец, избавь их от опасностей, угрожающих их душе.

Откинь, Боже, своей всемогущей рукой от моих детей все то, что может оказать злое влияние на их невинное сердце или стать для них соблазном ко злу. Охрани, Боже, моих детей от всякого греха, плотского и душевного! Пошли, молю тебя, своих святых ангелов, чтобы стерегли их на пути жизни.

Всемогущий Боже и Отче, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури. Сделай, Господи, так, чтобы они благополучно дошли до пристани спасения. Аминь.

Молитва для защиты и здоровья

Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, даруйте благословение свое рабам Божиим (перечисляйте имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими крыльями от противников и завистников. Наполните их силой небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здоровье. Аминь.

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