Молитвы на Медовый Спас: о чем просить в этот день

1 августа верующие отмечают Медовый Спас, или Маковия, – важный христианский праздник. В этот день принято ходить в храм, освящать мед и мак и обращаться с молитвами о здоровье, защите от бедствий и благополучии для семьи.

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OBOZ.UA собрал молитвы, которые можно прочитать в Медовый Спас. Молиться можно как в церкви, так и дома – главное, делать это искренне и с чистыми помыслами.

Молитва на Медовый Спас

С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил пребывать три дня в гробе, чтобы освободить нас от страстей, – жизнь и воскресение наше, Господи, слава Тебе!

Воскреснув из гроба, Ты воскресил умерших и Адама, и Ева радуется о Твоем воскресении, и пределы мира торжествуют о Твоем воскресении из мертвых, Многомилостивый.

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое, даруя православным христианам победы над врагами и храня Твой народ Твоим крестом. С небес милостиво взирая, нищих принимая, посети нас, изнемогших от грехов, Владыка Всемилостивый: по молитвам Богородицы даруй душам нашим великую милость.

Страданиями святых, которые они за тебя претерпели, умилостивись, Господи, и все наши болезни исцели, Тебе, Человеколюбец, молимся.

Семь столпов Премудрости Божией и семь светильников яркого Божественного света, премудрые Маккавеи, величайшие из мучеников! Вместе с ними молите Бога всего мира о спасении тех, кто чтит вас. Аминь.

Молитва о прощении и благословении

Владыка Господь святой, в небесах обитаешь и всевидящим Твоим оком созерцаешь все творения! К Тебе приклоняются души и тела, Тебе молимся, Святой святых, простри руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение вольное и невольное, словом или делом совершенное.

Дай нам, Господи, сострадание, дай слезы смирения души для очищения от многих грехов наших, даруй волю Твою, милость миру Твоему и нам, недостойным рабам Твоим, ибо благословенно и прославлено имя Твое ныне, и во веки веков. Аминь.

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