Могут ли вручить повестку через родственников во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине продолжается период всеобщей мобилизации, когда любой военнообязанный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может получить повестку. Однако не всегда мужчина может получить извещение о прибытии в военкомат лично, тогда на себя эти полномочия берут близкие родственники: жена, родители, другие члены семьи или даже соседи.

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Однако такая повестка не является таковой, которая надлежаще принятой. Об этом рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", ссылаясь на судебную практику.

"Надлежаще вручена в нашей стране только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении", – подчеркнули специалисты.

Таким образом, если под получением повестки поставлена не подпись призывника, то он может не являться в военкомат. Юридические последствия для таких случаев не наступают.

Как сообщал OBOZREVATEL, отсрочка от мобилизации в Украине возможна при наличии определенных болезней, в частности зрения и слуха. Причем перечень заболеваний, из-за которых не возьмут на службу в военное время, существенно короче, чем в мирное.

Также в августе этого года среди украинцев призывного возраста действует бронь для тех, кто работает на предприятиях критической важности.