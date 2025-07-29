Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью третьей группы: детальное объяснение

После вступления в силу с 18 мая 2024 года нового закона о мобилизации нововведения коснулись и людей с инвалидностью. Кроме того, были внесены изменения в некоторые законодательные акты по внедрению оценки повседневного функционирования лица.

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Инвалидность по-прежнему остается основанием для получения отсрочки, однако часть граждан призывного возраста со II или III группой инвалидности, обязаны пройти повторный медосмотр. На кого именно распространяется это требование законодательства и могут ли мобилизовать человека с инвалидностью, читайте дальше.

Кто и в какие сроки должен пройти повторный осмотр

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", как и раньше, предусматривает освобождение от военной службы граждан с инвалидностью всех трех групп: это является основанием для получения отсрочки.

Однако военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года с указанием срока повторного осмотра, обязаны пройти повторный медосмотр. Сроки для прохождения оценки повседневного функционирования лица установлены с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года.

В частности, это требование распространяется на случаи, когда инвалидность с указанием срока повторного осмотра была установлена до введения в действие закона о реформе МСЭК, то есть до 1 января 2025 года, однако гражданин не проходил повторный осмотр в МСЭК.

Людям, которые не прошли назначенный с 1 января 2025 года повторный осмотр, срок инвалидности продлили до даты принятия решения по результатам проведения оценивания повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

Другие лица, за исключением тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица, будут проходить оценку повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года.

Это правило будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 50 лет – кроме тех, кому инвалидность II и III групп была установлена в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности в связи с отсутствием конечности или другими проблемами со здоровьем, связанными с заболеваниями или ранениями, полученными во время защиты Украины.

Не проходить оценивание повседневного функционирования в 2025 году могут граждане Украины, проживающие на территориях, внесенных в перечень, где идут (или шли) боевые действия, а также на территориях, временно оккупированных РФ. Полный перечень утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кто не подлежит призыву на военную службу в 2025 году

Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью ;

в установленном порядке ; временно непригодные к воинской службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением осмотра).

Граждане с инвалидностью во время всеобщей мобилизации могут быть призваны на военную службу с их согласия и только по месту жительства.

Будут ли мобилизовать людей с инвалидностью III группы

Мобилизация людей с инвалидностью возможна только с их согласия и только по контракту.

Однако юристы настаивают: даже при наличии инвалидности нужно оформить отсрочку, ведь без этого гражданина могут мобилизовать.

Если такого человека все же мобилизовали, и желания продолжать военную службу у него нет – он может уволиться с военной службы на основании инвалидности.

Основания для установления III группы инвалидности

Согласно действующему законодательству, основанием для установления III группы инвалидности определены стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, возникшие вследствие заболевания, травмы или являются врожденными пороками, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности человека и его трудоспособности.

Кроме нарушений функций организма для оформления инвалидности III группы у человека должны диагностировать конкретную болезнь из утвержденного перечня заболеваний.

При наличии соответствующих оснований для установления III группы инвалидности гражданин имеет право обратиться к своему семейному врачу за направлением в экспертную комиссию при учреждениях здравоохранения.

После этого необходимо обратиться в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки и документами, подтверждающими инвалидность.

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