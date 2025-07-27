Могут ли оштрафовать за отсутствие военного билета: объяснение

Режим военного положения в Украине был продлен в 16-й раз, он будет действовать как минимум до 5 ноября. В такой период военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ.

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В случае необходимости его необходимо предъявить для проверки данных и уточнения учета. Грозит ли штраф за отсутствие военного билета, читайте в материале OBOZ.UA.

Штрафуют ли за отсутствие военного билета

Штраф за отсутствие военного билета не предусмотрен, рассказала адвокат по военному и уголовному праву объединения "Актум" Татьяна Лебедева.

Также нет ответственности за отсутствие паспорта – но возможно административное задержание на 72 часа до выяснения обстоятельств.

То есть военнообязанного могут доставить в отделение полиции и удерживать это время, говорит адвокат.

"Если военного билета нет и он остался дома, его должны ему привезти. Если нет, то его должны доставить в ТЦК для изготовления такого документа. Бывает, что некому привезти такой документ. Например, человек живет сам. Тогда я рекомендую сразу же ехать в ТЦК и изготавливать такой документ", – сказала Татьяна Лебедева.

Останавливать может только полиция. Правоохранители могут проверить документы, удостоверяющие личность, в том числе и военно-учетный документ.

Если его нет, могут спросить, есть ли, например, фото документа. Если и фото отсутствует, тогда по закону полицейские не обязаны, однако имеют право забрать для установления личности, говорит адвокат.

"Чисто по закону, требовать такие документы должна только полиция. Впрочем, на практике бывает иначе".

Работникам ТЦК же военнообязанный имеет право ничего не предоставлять.

"В большинстве случаев работники ТЦК ходят вместе с полицией: как правило, один-два полицейских есть в сопровождении. Но у меня есть клиенты, которые быстро бегают и говорят: я не буду вам ничего показывать, вызывайте полицию. Разворачиваются и убегают. Это то как часто бывает на практике", – рассказала юрист.

Обязательно ли иметь с собой бумажный военный билет

Паспорт с собой действительно можно не носить, поскольку он есть в Дії. Но бумажный военный билет должен быть в наличии у 100%, говорит Лебедева.

"Очень многие клиенты считают: если у них на смартфоне есть Резерв+, то больше ничего не надо. Но должен быть еще военно-учетный документ бумажный. Выписка из Резерва+ – это просто информационная справка. Как показывает практика, у нас есть много "художников", которые могут этот документ себе "нарисовать" и ходят с этим по улице. Это все проверяется быстро", – сказала она.

Также бывает, что даже абсолютно легально вклеенные QR-коды не работают.

"Даже при мне мой клиент сформировал выписку из Резерв+ с QR-кодом, но этот QR-код не "пробивался". Поэтому и нужен именно бумажный вариант", – объяснила адвокат.

Как выглядит военный билет

Военный билет в виде "книжечки" обычно имеют те, кто уже служил в армии. А те, кто не принимал присягу, – в виде карточки.

На военно-учетном документе обязательно должна быть печать ТЦК и указаны даты постановки на учет и прохождения ВВК.

"Есть случаи, когда клиенту выдали такую карточку 2023 года, а дальше он прошел 2024 года ВВК и ему уже выдали новую. То есть это такой документ можно изготавливать и не один раз и каждый раз приходить за новым", – сказала Татьяна Лебедева.

В случае наличия отсрочки от мобилизации или основания для отсрочки, проблем с получением военного билета обычно не возникает.

"Но если это, например, мужчина 26 лет, у него нет ни Резерва +, ни обновленных вовремя данных, ни оснований для получения отсрочки, то при визите в ТЦК и СП он фактически в 100% случаев будет мобилизован", – говорят в компании "Актум".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении правовых режимов военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Согласно действующему законодательству на воинский учет призывников берутся ребята, которым исполняется 17 лет. Все такие граждане должны стать на учет до 31 июля.

После мобилизации и боевой подготовки не все сразу отправляются на фронт. Куда могут направить после призыва и как определяется место службы, читайте в материале OBOZ.UA.

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