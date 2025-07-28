Могут ли изъять авто за нарушение правил мобилизации: ответ адвоката

Если военнообязанный не явился по повестке в ТЦК для уточнения данных или на прохождение ВВК, ему грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен. В случае просрочки к лицу могут применяться дополнительные санкции, в том числе и изъятие авто.

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Однако на практике такое происходит довольно редко. Подробности рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко, сообщает СМИ.

Могут ли конфисковать авто за нарушение правил мобилизации

В случае уклонения от мобилизации и неуплаты наложенных штрафов (которые могут составлять от 17 до 25 тысяч гривен каждый и начисляться неоднократно), к нарушителю могут применять дополнительные санкции. В частности, это может быть арест банковских счетов, имущества или временное лишение водительских прав. Однако решение о блокировке счетов принимается исключительно судом.

Как пояснила юрист Елена Хоменко, если штраф, например, в размере 25,5 тысяч гривен не оплатить в течение 15 дней, его сумма автоматически удваивается. Таким образом, три не вовремя неуплаченные штрафы могут превратиться в долг в более 160 тысяч гривен.

"В рамках исполнительного производства, если сумма долга достигает более 165 000 гривен, то в таком случае в 2025 году государственный исполнитель имеет право арестовывать и выставлять имущество на продажу: на официальные площадки СЕТАМ по продаже движимого и недвижимого имущества, то есть авто может быть проданным", – объяснила она.

Почему имущество изымают редко

Елена Хоменко проверила актуальное количество судебных дел о лишении водительских прав за нарушение воинского учета. Таких дел оказалось немного. С начала 2025 года суды рассматривают 59 дел о лишении водительских прав за нарушение воинского учета. Решение уже вынесено по 9 из них, остальные 50 – еще находятся на рассмотрении.

"Сейчас основной массив дел составляют обжалования штрафов, также открыты исполнительные производства именно за не обновление данных и за повестки", – рассказала она.

Как отмечают специалисты, процесс привлечения к ответственности длится долго, ведь суды и без того перегружены из-за военного положения. Кроме того, на темпы рассмотрения влияют частые перерывы из-за воздушных тревог и других обстоятельств.

"Еще один фактор, который может ограничивать процесс – необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд. В государственном бюджете такие расходы ТЦК и СП не предусмотрены. Поэтому эту возможность не используют массово", – рассказала юрист.

Что предшествовало

15 июля Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. "За" продление военного положения проголосовали 320 народных депутатов. После продления военного положения ВР продолжила и всеобщую мобилизацию в Украине. За законопроект отдали 304 голоса.

Как писал OBOZ.UA, по словам министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, граждане, которые не формировали заявление на уплату штрафа, могут не обращать внимания на соответствующие сообщения из-за технической проблемы в приложении Резерв+.

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