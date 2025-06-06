'Мое спортивное прошлое уже не раз выручало': солдат 'Эндшпиль' рассказал, как попал в ряды ССО

К своим 28 годам он успел повоевать на разных должностях в составе Сил специальных операций. Стрелок, разведчик, гранатометчик. Постоянно на передовой, боевые задачи, сложные миссии. Но роль амбассадора ССО, которую сейчас выполняет солдат 144-го центра с Волыни под псевдонимом "Эндшпиль", не менее ответственная...

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– Эндшпиль -интересный позывной. Откуда он взялся?

– Начнем с того, что в детстве в родном Ковеле я занимался многими видами спорта - защищал честь школы на городских соревнованиях по футболу, выступал на байдарке-одиночке на юношеском первенстве области по гребле. Но самыми любимыми все же были шахматы.

За доской я – с шести лет. Любовь к этой игре пришла ко мне, как говорится, с молоком матери. В свое время мама была кандидатом в мастера спорта по шахматам, со временем начала работать арбитром международной категории, а также тренировать воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Как при таких раскладах я мог не прикипеть душой к шахматам? Выступал в областных турнирах, ездил на соревнования в Польшу, поднял свой рейтинг до первого взрослого разряда.

Помню, в 2006 году к нам в ДЮСШ пришел легендарный украинский гроссмейстер, чемпион мира и Европы, неоднократный победитель шахматных олимпиад и престижных турниров Василий Иванчук. Он принял участие в сеансе одновременной игры, а еще презентовал книгу о себе "Шахматные новеллы Василия Иванчука". Для меня, 9-летнего, это были невероятные впечатления!

Возвращаясь к вопросу о позывном. В шахматах есть термин – "эндшпиль". Это завершающая стадия партии. С моим отношением к игре я не мог придумать для себя более подходящего псевдо.

Признаюсь, даже сейчас, когда есть свободная минутка между выполнением военных задач, бывает, с побратимом организуем какую-то партейку. Такую себе активную передышку, которая немного успокаивает, отвлекает...

– Можно сказать, основное хобби...

– До войны таких было два. Кроме шахмат, любил рыбалку, причем спортивного плана. Щука, судак, хищники – мой профиль. К сожалению, сейчас по понятным причинам редко удается брать в руки удочку.

– Между прочим, а кем ты был в гражданской жизни?

– По специальности я тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, некоторое время работал в деревообработке, потом в Польше, когда друзья познакомили с британской программой IRATA, нашел себя в промышленном альпинизме. Там была дружная команда, и эта работа научила дисциплине и ответственности.

Три с половиной года варился в энергетической отрасли, строили башни линий электропередач. Конечно, хочется другого альпинизма, туристического – в Альпы, Гималаи, но ничего - после нашей победы еще попутешествуем...

- Наверное, твои юношеские спортивные увлечения частенько пригодились во время военной службы?

– Конечно! Шахматы – это, скорее, ближе к тактике. Футбол и гребля – о выносливости, борьба заложила фундамент для самообороны. Очень помогает на заданиях и промышленный альпинизм. Хорошо ориентируюсь на местности, карта мне не нужна. Заведи меня вглубь леса на 10 км - выйду без проблем. Могу вязать разные узлы, на веревке съехать с девятого этажа.

– Знаем, сейчас тебя перевели из боевой группы в тыловое подразделение. Проблемы со здоровьем?

– К сожалению. Во время выходов дал большую нагрузку на колено, повредил мениск. Боль стала хронической, сделали МРТ. Надо было ложиться на курсы реабилитации, массажей, чтобы укрепить коленный сустав. Я своевременно отказался. Все это повлияло на физическое состояние...

– Давно ты в рядах Сил специальных операций?

– С июля 2023-го. Раньше, после начала полномасштабного вторжения, я попытался вступить в тероборону, но тогда меня не взяли, потому что не имел военного опыта. В ТЦК сказали: "Еще молодой". После восьмого прихода это уже начало раздражать, поэтому просто ждал повестки.

Когда она наконец пришла, прошел ВВК и думал, что попаду в обычную сухопутную часть. Но как раз увидел ролик на YouTube о Q-курсе ССО, который меня зацепил, и подумал: "Чем я хуже? Почему не попробовать?" Так я и принял решение подписать контракт.

– То есть именно видео стало для тебя мотиватором?

– Именно так! В ролике было показано, как ребята профессионально действуют в бою, как они работают в слаженных группах. Говорилось о том, что это не просто военное подразделение, а братство. Мне это очень зашло.

Потом началось обучение. Базовый курс – полтора месяца. Там усваивали основы – обращение с оружием, базовую тактику. После этого около шести недель была профессиональная подготовка. Разговоры о том, что без надлежащих учений отправляют на задания, не соответствуют действительности. Во всяком случае, в ССО я такого не видел.

– Ты работаешь в группе. Что такое группа в твоем понимании?

– Слаженный механизм. Каждый из бойцов выполняет свою роль, но при этом знает еще несколько специальностей, чтобы заменить собрата в случае необходимости. Например, если ранили медика, обязательно должен быть еще человек, который хорошо разбирается в медицине. Я уже не говорю о том, что азами такмеда должен владеть каждый. Группа – это одно целое, где все понимают друг друга с полуслова.

Как правило, мы работали в группах по 4-8 человек: разведка, доразведка, выходы на закрепление позиций, огневая поддержка, прикрытие. Была история, заходили на позицию в ста метрах от врага, когда те начали насыпать из всех стволов - пулеметов, артиллерии. Благо, собрат по дороге зафиксировал обустроенную позицию, где можно было переждать обстрел и вовремя среагировал, мгновенно потянув меня в то укрытие. Взаимопомощь в группе – незаменимая вещь.

– Часто люди озабочены своей физической подготовкой. Это критично?

– Нет. Да, физическая форма важна, но главное – что у тебя в голове. Если у тебя есть понимание, как действовать, ты можешь компенсировать недостаток силы выносливостью и умениями. Кроме того, физическую форму можно развить.

– Чувствуешь ли ты себя амбассадором ССО?

– Если мое интервью поможет кому-то принять решение присоединиться – значит, буду считать задачу выполненной. Главный стержень Сил специальных операций – это мотивация и возможность служить по выбранной специальности, которая обычно приближена к гражданской.

Елена ПИРОЖЕНКО

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