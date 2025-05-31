Мобильную связь будут выключать из-за атак 'Шахедов'? Что стоит за заявлениями и будет ли это явление массовым

В сети регулярно появляется информация о том, что российские оккупанты могут использовать в своих дронах-камикадзе SIM-карты украинских операторов для более эффективной навигации. Некоторые источники утверждают, что мобильный интернет в БПЛА нужен захватчикам для возможности корректировки маршрута дрона или даже получения видео в онлайн режиме.

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Специалист по РЭБ-системам ВСУ Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" заявил, что для противодействия вражеским беспилотникам в Украине могут начать выключать мобильную связь во время атак. Об этом он рассказал в интервью Times of Ukraine.

Эксперт подчеркнул, что такой метод противодействия российским дронам могут практиковать только в отдельных случаях. Военный объяснил, что вариант с отключением передачи мобильных данных могут внедрять не массово, а только по маршруту следования вражеских "Шахедов", чтобы оставить врага совершенно без связи.

Бескрестнов также добавил, что такой вариант может применяться в крайних случаях, и пока речь не идет о массовом отключении мобильной связи во время налета российских дронов. При этом эксперт подчеркнул, что на данном этапе Украина пока не прибегает к таким мерам из-за заботы о гражданском населении, а также, чтобы обеспечить связь для критической инфраструктуры и военных.

"Почему мы это не делаем, потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие, инфраструктура, критическая, в частности, пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в последнем случае. Но если это будет необходимо, мы будем это делать" – заявил Бескрестнов.

В Верховной Раде также обратили внимание на очередную "модернизацию" российских дронов. Председатель подкомитета по вопросам кибербезопасности Александр Федиенко заявил в Facebook, что нардепы обсудят использование SIM-карт украинских операторов в российских БПЛА и вызовут на совещание представителей мобильных операторов.

Общественность в свою очередь начала говорить о необходимости продажи SIM-карт только по паспорту. Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский рассказал в комментарии "Телеграфу", что парламентарии не спешат вносить соответствующие изменения в законодательство. По его словам, проблема с паспортизацией SIM-карт заключается в том, что это одна из составляющих "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Стоит отметить, что информация об украинских SIM-картах в российских дронах впервые появилась еще в конце 2023 года. Тогда OSINT-сообщества публиковали фото 4G модема с SIM-картой "Киевстар". В компании тогда заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы таких инцидентов не возникало.

Напомним, 31 мая российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по Харькову. Всего в областном центре было зафиксировано 8 взрывов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Россия производила около 300 дронов-камикадзе типа "Шахед" в месяц, но сейчас то же самое количество государство-агрессор выпускается менее чем за три дня. В будущем оккупанты планируют увеличить производство беспилотников до 500 в день.

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