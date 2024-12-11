Миру нужна наука, а науке нужны женщины: в Украине объявили имена лауреаток премии L'Oréal-UNESCO

5 декабря в Украинском доме состоялась церемония объявления имен трех лауреаток украинской премии L'Oréal-UNESCO "Для женщин в науке" – программы, которая имеет целью не только поддержать выдающихся женщин-ученых, но и привлечь внимание к их достижениям, чтобы вдохновить молодое поколение выбирать научную карьеру и расширять возможности для женщин в STEM-направлениях.

"Сегодняшний вечер – праздник женщин, которые посвятили свою жизнь науке. Несмотря на все трудности, ученые продолжают творить наше будущее новаторскими исследованиями. Мы гордимся тем, что можем поддержать их на этом пути. Компания L'Oréal стремится поддерживать Украину и украинцев, особенно женщин". И "Для женщин в науке" – одна из важнейших инициатив, близких нашему сердцу", – отметила Алена Банницына, генеральный директор L'Oréal Украина.

В этом году жюри рассмотрело более 100 заявок от ученых со всей страны. В финальный этап попали 10 претенденток, из которых трое получили высшее отличие – денежную премию в размере 500 тысяч гривен для поддержки и развития своих научных исследований.

Победительницами стали:

Елена Парийская, кандидат химических наук, Институт физической химии им. Л. В. Писаржевской НАН Украины. Разрабатывает альтернативу дорогостоящим катализаторам из благородных металлов. Ее исследование графеновых материалов с гетероатомами фокусируется на катализе процессов преобразования энергии.

Екатерина Теребиленко, доктор химических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Работает над созданием специальных покрытий для солнечных панелей, что повысит их эффективность.

Юлия Шлапа, кандидат химических наук, старшая исследовательница, Институт общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского НАН Украины. Занимается разработкой неорганических наноматериалов для медицины, в частности, для терапии острой лучевой болезни.

"Украинская наука сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, в частности, оттоком кадров и разрушением инфраструктуры. Тем не менее она продолжает развиваться и демонстрирует невероятную устойчивость. Наша задача – поддержать научное сообщество, привлечь инвестиции и создать благоприятные условия для молодых специалистов. Ведь миру, особенно Украине сегодня, нужна наука, а науке нужны женщины", – подчеркнула Екатерина Захараш, директор по корпоративным коммуникациям L'Oréal Украина.

Во время церемонии гости имели возможность поддержать сбор средств на восстановление харьковской лаборатории, которая была разрушена в результате обстрела в феврале 2022 и где работает ученая Валерия Трусова, лауреат премии L'Oréal-Unesco, а ныне и член жюри.

Компания L'Oréal Украина внесла взнос в размере 750 000 гривен. Внести свой вклад можно по ссылке на сайте благотворительного фонда "Твоя Опора" до конца декабря.