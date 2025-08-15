Мировые медиа признали роль Буданова в спасении украинцев из российского плена, – Голобуцкий

Мировые медиа признают ключевую роль начальника ГУР Кирилла Буданова в спасении украинцев из плена, в то время как украинские СМИ избегают этой темы.

Видео дня

Такими наблюдениями поделился блогер Алексей Голобуцкий.

"Украине удалось наладить регулярные обмены пленных буквально с первых месяцев полномасштабного вторжения. Ведомство Кирилла Буданова изначально стало основной структурой, которая была способна договориться с "другой стороной". Старые связи с "коллегами" уже не работали, поэтому систему пришлось выстраивать фактически с нуля. Как и минимальное доверие между сторонами. Ведь без этого проведение обменов было просто невозможным", – рассказал Голобуцкий.

Впоследствии, напомнил он, генерал Буданов возглавил Координационный штаб, официально ставший главным государственным органом, который занимался вопросами обменов. Под эгидой именно этой структуры была создана информационная система, которая накапливает и анализирует информацию обо всех военнослужащих, имеющих статус либо пленного, либо пропавшего без вести. При этом практически в каждом обмене удается вернуть людей, которые считались пропавшими без вести.

Блогер привел фрагмент из ведущего западного СМИ: "Без фанфар Украине и России в течение своей войны удалось обменяться более чем 10 000 комбатантов через линию фронта и безопасные коридоры в соседней Беларуси. Среди них около 1200 солдат, которые были переданы в обмен в течение последних недель".

"Хорошая цитата из огромной редакционной статьи The Wall Street Journal. К сожалению, отечественные СМИ в основном пишут об обменах пленными сквозь призму политических амбиций своих владельцев. Или превращают текст в очередной набор манипулятивных штампов. По крайней мере я не видел у нас настолько подробного и основательного текста на эту тему", – констатировал он.

По словам Голобуцкого, в целом главная новация Украины заключается в том, что впервые в новейшей истории активные обмены пленными проводятся непосредственно во время боевых действий. Например Советский Союз практически не проводил обменов с Германией во время Второй мировой. Последние пленные вернулись домой только в 1956 году. Америка начала масштабное возвращение своих пленных из Северного Вьетнама только в 1973 году, притом что сам конфликт длился с 1959 года.

"Ирано-иракская война официально закончилась в 1988 году. Завершение же процесса возвращения пленными состоялось только в 2003-м. То есть украинский кейс по определению уникален. Важно, что в рамках обменов возвращаются не только военные, но и гражданские. В частности, большинство из обмена за 14 августа это именно гражданские. Некоторые из них удерживались Москвой еще с 2014 года", – отметил блогер.

Он порекомендовал всем заинтересованным лично ознакомиться со статьей WSJ – потому что таких подробностей самого начала процесса обменов, контактов с российскими "коллегами" и деталей работы Координационного штаба больше нигде не фигурировало.

"От себя добавлю только то, что Украина вообще не заинтересована в содержании на нашей территории пленных россиян. Мы не Советский Союз. Никто не собирается гнать их на каторжные работы. Единственный смысл пребывания этих людей в наших колониях – вернуть домой наших Героев. Желательно в окончательном формате "всех на всех". Цитируя секретаря Координационного штаба Дмитрия Усова: "Трудно с ними бороться, и трудно с ними договариваться. Но несмотря на все, мы делаем это честно". После этого навсегда закрыть границу с Московией. Возможно, это немножко наивно. Но хочется верить", – резюмировал Алексей Голобуцкий.