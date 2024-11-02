Минус и мокрый снег: где прогнозируют ухудшение погоды 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, в Украине ухудшится погода. В некоторых областях даже ожидается мороз и мокрый снег.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Впрочем, на большинстве территорий страны сохранится облачная погода с прояснениями.

"Без осадков, лишь в северо-восточной части ночью небольшой мокрый снег", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3°С до 2°С мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10°.

Ранее синоптики сообщали, что в начале ноября в Украине ожидаются изменения погоды, которые могут включать в себя небольшие дожди и мокрый снег. Начало последнего месяца осени также обещает быть ветреным.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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