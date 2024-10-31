В Украине в начале ноября пойдет мокрый снег: синоптик назвал регионы и даты

В начале ноября в Украине ожидаются перемены погоды, которые могут включать небольшие дожди и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, первые осадки начнутся уже в пятницу, 1 ноября.

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Начало последнего месяца осени также обещает быть ветреным. Об этом сообщает кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В ночь на 1 ноября небольшие дожди возможны на востоке страны, в Приазовье и в Крыму. В течение дня осадки также коснутся северо-западных областей, в то время как в других регионах ожидается сухая погода.

Ветер преимущественно западный и юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, а в большинстве областей, кроме южной части, порывы могут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 °C, в северных и восточных областях от -3 до +2 °C, а днем поднимется до +9…+14 °C, в юго-западных регионах возможны значения +15… +18 °C.

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем в северных и западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер будет северо-западный, со скоростью 9-14 м/с и порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+11 °C, в западных и северных областях от +2 до +7 °C.

В воскресенье, 3 ноября, ночью осадки не ожидаются, но днем в северных и западных областях пройдут дожди с мокрым снегом. В других регионах существенных осадков не будет. Ветер останется западным со скоростью 7–12 м/с, а ночью возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2°C, днем – +2…+7°C.

Напомним, ранее синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу этого года распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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