Минная безопасность: как инициативы Фонда Рината Ахметова помогают спасать жизнь детям

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности. Украина – наиболее заминированное государство в мире. 30% территории загрязнены минами и неразорванными боеприпасами. Это означает, что миллионы людей ежедневно подвергаются смертельной опасности. Фонд Рината Ахметова с начала войны в 2014 году системно работает над повышением осведомленности людей о минной опасности. Главный упор именно на работе с детьми.

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В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины" во время "Блогер Кемпа" для детей проводят тематические учения по минной безопасности. В частности, в 2024 году занятия проводились с представителями Датского Совета по делам беженцев из Департамента по гуманитарному разоружению и миростроительству. Полученные знания могут спасти жизнь даже в самых опасных ситуациях.

Так, в начале полномасштабного вторжения семья 17-летнего Ивана убегала из Мариуполя. Дорога пролегала через поле, которое могло быть заминировано.

"Я наступил на что-то блестящее. Дождался, когда родители пройдут вперед – и только потом решился сделать шаг. Тогда я подумал, что это могут быть последние секунды моей жизни. Это был самый страшный момент", – вспоминает Иван.

Одно из важных направлений работы Фонда Рината Ахметова – помощь пострадавшим детям, в частности, от минно-взрывных травм. Она реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей". Курс физической и психологической реабилитации после ранения могут пройти ребята со всей страны. В этом году этой программе исполнилось 9 лет.

Помните, места, еще вчера безопасные, сегодня могут быть заминированными. Особенно опасны мины-лепестки – небольшие взрывные устройства, маскирующиеся под листья и мусор. Если вы заметили подозрительный предмет, то:

– не прикасайтесь к нему,

– отметьте место находки или визуально запомните,

– отойдите на безопасное расстояние,

– позвоните по номеру 101,

– расскажите о находке спасателям,

– ждите приезда специалистов ГСЧС.

Фонд Рината Ахметова готов оказывать помощь по реабилитации для детей до 18 лет, получающих тяжелые травмы в результате боевых действий, и взрывов мин в том числе. Оставить заявку можно по ссылке. Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0(800) 509 001.