Минная безопасность: как инициативы Фонда Рината Ахметова помогают спасать жизнь детям
4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности. Украина – наиболее заминированное государство в мире. 30% территории загрязнены минами и неразорванными боеприпасами. Это означает, что миллионы людей ежедневно подвергаются смертельной опасности. Фонд Рината Ахметова с начала войны в 2014 году системно работает над повышением осведомленности людей о минной опасности. Главный упор именно на работе с детьми.
В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины" во время "Блогер Кемпа" для детей проводят тематические учения по минной безопасности. В частности, в 2024 году занятия проводились с представителями Датского Совета по делам беженцев из Департамента по гуманитарному разоружению и миростроительству. Полученные знания могут спасти жизнь даже в самых опасных ситуациях.
Так, в начале полномасштабного вторжения семья 17-летнего Ивана убегала из Мариуполя. Дорога пролегала через поле, которое могло быть заминировано.
"Я наступил на что-то блестящее. Дождался, когда родители пройдут вперед – и только потом решился сделать шаг. Тогда я подумал, что это могут быть последние секунды моей жизни. Это был самый страшный момент", – вспоминает Иван.
Одно из важных направлений работы Фонда Рината Ахметова – помощь пострадавшим детям, в частности, от минно-взрывных травм. Она реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей". Курс физической и психологической реабилитации после ранения могут пройти ребята со всей страны. В этом году этой программе исполнилось 9 лет.
Помните, места, еще вчера безопасные, сегодня могут быть заминированными. Особенно опасны мины-лепестки – небольшие взрывные устройства, маскирующиеся под листья и мусор. Если вы заметили подозрительный предмет, то:
– не прикасайтесь к нему,
– отметьте место находки или визуально запомните,
– отойдите на безопасное расстояние,
– позвоните по номеру 101,
– расскажите о находке спасателям,
– ждите приезда специалистов ГСЧС.
Фонд Рината Ахметова готов оказывать помощь по реабилитации для детей до 18 лет, получающих тяжелые травмы в результате боевых действий, и взрывов мин в том числе. Оставить заявку можно по ссылке. Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0(800) 509 001.