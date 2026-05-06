'Международная солидарность спасает жизни': Томиленко рассказал о появлении в Париже фотостенда об украинских журналистах

В самом сердце французской столицы – вдоль улицы Риволи возле здания парижской мэрии – развернута масштабная уличная выставка к 100-летию Международной федерации журналистов. Среди 24 крупноформатных фотостендов – отдельный посвящен украинским журналистам и сети Центров журналистской солидарности.

Видео дня

О событии рассказал председатель Национального союза журналистов Украины.

Он добавил, что выставку "1926–2026: Свобода слова в прессе" организовали мэрия Парижа и Международная федерация журналистов в рамках 32-го Конгресса федерации. Она охватывает столетие борьбы за свободу прессы – от основания федерации до сегодняшних военных реалий. Украина в этой хронологии занимает одно из центральных мест.

"Международная солидарность спасает жизни" Именно это выражение вынесено главным лозунгом на украинском фотостенде. Рядом – слова председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко: "С начала войны запросы журналистов в Союз изменились: от просьб об эвакуации до восстановления профессиональной деятельности. Люди хотят работать, а не только выживать. И это очень позитивный сигнал".

Сергея Томиленко рассказал, что фотостенд воспроизводит хронологию трех лет полномасштабной войны – от первых недель вторжения, когда Союз круглосуточно получал десятки запросов ежедневно о бронежилетах, шлемах, эвакуации и юридической помощи, – до развития системной поддержки журналистов по всей стране. В апреле 2022 года Национальный союз журналистов Украины вместе с Международной и Европейской федерациями журналистов и ЮНЕСКО создал сеть Центров журналистской солидарности. Сегодня шесть центров работают в Киеве, Львове (Сумах), Днепре, Запорожье, Харькове и Ивано-Франковске. За три года поддержкой воспользовались более 9 тысяч медийщиков. Модель оказалась настолько эффективной, что ее уже заимствуют другие зоны конфликтов, в частности сектор Газа.

На стенде представлена и цитата Анны Черненко, военной журналистки из Харькова и сокоординатора Харьковского Центра солидарности: "Город или село, которое еще вчера было безопасным, внезапно превращается в место жестоких боев. Чтобы продолжать работу в таких условиях, надо было принять и преодолеть свои страхи и тревогу".

Дроны – главная угроза. Союз представил новый гайд по безопасности

На панельной дискуссии "Быть журналистом в средах насилия и зонах конфликтов" Сергей Томиленко представил практические рекомендации для журналистов, которые работают под угрозой дронов.

По его словам, именно беспилотники стали сегодня главным вызовом для медийщиков на передовой: они поражают цели на расстоянии 20–25 километров от линии фронта, а времени на реакцию остается иногда только 30–60 секунд. "Мы не можем быть готовыми ко всему, но должны быстро адаптироваться и реагировать на все запросы коллег, которые нуждаются в помощи", – подчеркнул председатель Союза.

Гайд создан на основе реального опыта журналистов и включает как технические рекомендации, в частности использование детекторов дронов, так и организационные протоколы безопасности.

В Париж от Национального союза журналистов Украины приехали шесть представителей из разных регионов страны: председатель Сергей Томиленко, первый секретарь Лина Кущ, руководитель Донецкой областной организации Елена Калайтан (Мариуполь), директор коммуникационного департамента Александр Харченко, секретарь Союза Виктор Василик (Одесса) и журналистка информационной службы Валерия Мусхарина – ее участие стало возможным благодаря поддержке благотворительного фонда "Женские возможности в Украине".32-й Конгресс Международной федерации журналистов проходит в Парке.