'Метинвест' вложит 70 миллионов в Каменское: сделают ремонты в больницах и купят новые трамваи

Группа "Метинвест" и Каменский городской совет заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития. В этом году компания инвестирует 70 млн грн в реализацию важных для громады проектов. На эти деньги реконструируют больницы №9 и №7, больницу скорой помощи и центр первичной медико-санитарной помощи №3. Кроме того, громада получит пять новых трамваев.

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"Метинвест", в рамках Стального Фронта Рината Ахметова, помогает нашим военным. Но также мы заботимся об улучшении качества жизни мирных граждан", – сказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Представители компании и городских властей открыли обновленный третий этаж амбулатории №7. В больнице №9 работы продолжаются: там модернизируют операционный блок, лабораторию и утепляют фасад здания.

"Каметсталь" всегда поможет Каменскому, потому что наше предприятие и город связаны десятилетиями сотрудничества. Это наша история, наше настоящее и наше общее будущее. Каждый наш совместный шаг делает Каменское лучше, комфортнее и безопаснее", – отметил генеральный директор "Каметстали" Александр Третьяков.

Напомним, в прошлом году "Метинвест" инвестировал в модернизацию медицинской инфраструктуры Каменского 50 млн грн: средства были направлены на капитальные ремонты гинекологического и травматологического отделений городской больницы № 9, а также лаборатории и реанимационного отделения больницы скорой помощи.

Завод "Каметсталь" остается главным источником пополнения бюджета города. В 2024 году комбинат увеличил уплату налогов в бюджеты всех уровней на 30% по сравнению с 2023 годом – до 2,8 млрд грн. Это помогает поддерживать стабильную работу коммунальных служб, больниц и социальных программ.

Как известно, Группа "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.