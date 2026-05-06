'Метинвест Политехника' и 'Школа восстановления громад' готовят управленцев для послевоенного восстановления Украины

В Киеве завершился второй набор в "Школу восстановления громад " – национальной инициативы, направленной на подготовку управленческих команд для послевоенного восстановления Украины. В течение шести месяцев представители 40 громад из 17 регионов нарабатывали практические решения для развития территорий, в частности прифронтовых и деоккупированных.

Программа построена как интенсивный курс, который включает пять модулей и 158 часов обучения с участием 36 украинских и международных экспертов. Участники работали над вопросами экономического развития, привлечения инвестиций, трансформации территорий и сохранения человеческого капитала. Результатом стали 29 профилей восстановления – практические дорожные карты для громад.

Образовательным партнером проекта второй год подряд выступает технический университет "Метинвест Политехника". В заведении отмечают, что участие в таких инициативах позволяет адаптировать учебные программы к реальным потребностям громад.

"Восстановление Украины это прежде всего о людях, которые способны действовать. Образование должно давать практический результат и уже сегодня работать на восстановление страны", – говорит ректор университета Александр Поважный.

Участники программы подчеркивают, что полученные знания позволили сформировать четкие планы восстановления и развития общин. В частности, представители местной власти отмечают возможность обмена опытом между общинами с различными условиями – от тыловых до переживших оккупацию.

Проект реализуется при поддержке международных и украинских партнеров, в частности Совета Европы и Фонда Рината Ахметова. За два выпуска "Школа восстановления громад" подготовила более 230 управленцев, которые вовлечены в процессы восстановления страны.

Напомним, первый украинский негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника, который в этом году выпустил почти 50 магистров и объявил о старте пятой вступительной кампании. В университете студенты работают с реальными кейсами предприятий и проходят стажировку непосредственно на производстве. Образовательные программы охватывают как классические металлургические направления, так и современные – ИТ, автоматизацию, энергетику и управление.