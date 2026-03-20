Местами возможен небольшой дождь: синоптики дали прогноз погоды на выходные. Видео

В Украине 21 и 22 марта продолжатся температурные качели: ночью отметки термометров могут опускаться ниже нуля, а днем подниматься до более +10 градусов. В подавляющем большинстве областей осадков на выходных не ожидается, но есть исключения.

Прогнозом погоды поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Метеокарты опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты рассказали, что ситуацию будет определять поле высокого давления, поэтому будет преобладать погода без осадков. Однако в южной части в выходные (а в субботу также и на западе) будет ощущаться влияние области пониженного давления, что обусловит местами небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Северо-восточный ветер принесет в Украину прохладный воздух, температура в котором будет очень зависеть от облачности: ночью при прояснениях будет слабо подмораживать, но днем от солнышка будет ощутимо теплеть.

Какой будет погода в субботу, 21 марта

В большинстве регионов будет сухо. Ночью в западных областях, днем частично в южных пройдет небольшой дождь.

УкрГМЦ ожидает, что в среднем ночью будет от +2 до -3, на юге – от +1 до +6 градусов. Днем по Украине воздух прогреется примерно до +8..+13.

В Карпатах погода будет иной: ночью небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от -3 мороза до +2 тепла.

Какой будет погода в воскресенье, 22 марта

В воскресенье небольшой дождь – и днем, и ночью – вероятен на юге (кроме Крыма). На остальной территории последний выходной на этой неделе пройдет без осадков.

Температура останется примерно такой же, как в субботу, но местами на востоке и юго-востоке днем она повысится на 1–2 градуса.

