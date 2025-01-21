Местами снег с дождем и туман: синоптики дали прогноз погоды на среду, 22 января

Согласно последним прогнозам погоды в Украине все следующие сутки, 22 января будет облачно. Ночью на Закарпатье, а днем во всей Украине, кроме востока и юго-востока, ожидается небольшой дождь со снегом. Также в западных областях обещают местами туман.

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Об этом рассказали в Укргидрометцентре. По прогнозу синоптиков температура ночью и днем будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

Холоднее будет на востоке, где ночью прогнозируют до 5° мороза. А теплее будет в южной части, где днем может быть до 8° тепла.

Юго-восточный ветер будет умеренным и не превысит 5-10 м/с.

На территории Киевской области и Киева также будет облачно. Ночью без осадков, но днем ожидается небольшой дождь со снегом.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве в течение суток будет 0-2° тепла.

Отдельно Укргидрометцентр предоставил столичному региону предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Здесь ночью и утром 22 января будет туман с видимостью не более 200-500 м.

Это первый, желтый уровень опасности, и "погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", считают синоптики.

Также метеорологи сделали предупреждение о снеголавинной опасности.

22 января, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность третьего уровня (т.е. "значительная").

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко считает, что синоптическая неделя в Украине продлится оттепелью и даже теплом. Просто из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки в стране маловероятны.

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