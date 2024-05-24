Местами кратковременные дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 25 мая

В субботу, 25 мая, в Украине иногда прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет комфортной и днем прогреется до 27 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 25 мая в Украине ожидается переменная облачность.

Осадков не предполагается, за исключением западных областей, где днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с в Крыму и Приазовье.

Температура ночью будет колебаться на уровне +11…+16, на востоке, северо-востоке и в Карпатах – +8..+13; днем столбики термометра поднимутся до +22…+27 градусов.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью +13…+15 градусов, днем примерно +25.

В Укргидрометцентре отметили, что 25-27 мая в Украине кроме Крыма, Закарпатья, а также Ивано-Франковской и Львовской областей (25-26 мая) ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В общем, в течение следующих трех дней в большинстве областей преимущественно без осадков. 26 мая в юго-восточной части и 27 мая в южных областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно текущим прогнозам, лето 2024 в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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