Местами кратковременные дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на предпасхальную субботу

В субботу, 19 апреля, погода в Украине будет теплой – днем столбики термометров покажут до +24 градусов. Осадков в большинстве регионов не ожидается, дожди пройдут только на западе страны.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Суббота почти по всей стране пройдет без осадков, только в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье – сильные дожди.

"19 апреля ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях грозы; ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди", – предупредили украинцев.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Украине ночью составит 7-12 градусов. Днем будет 19-24 тепла, в западных областях и на побережье морей – 15-20 по Цельсию.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 7-12 градусов, а днем 19-24 с плюсом. В Киеве ночью 10-12 тепла, а днем 20-22 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и солнечной. Однако уже в конце следующей недели возможно похолодание и дожди.

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