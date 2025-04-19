Местами кратковременные дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на предпасхальную субботу
В субботу, 19 апреля, погода в Украине будет теплой – днем столбики термометров покажут до +24 градусов. Осадков в большинстве регионов не ожидается, дожди пройдут только на западе страны.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют переменную облачность.
Суббота почти по всей стране пройдет без осадков, только в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье – сильные дожди.
"19 апреля ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях грозы; ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях значительные дожди", – предупредили украинцев.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в Украине ночью составит 7-12 градусов. Днем будет 19-24 тепла, в западных областях и на побережье морей – 15-20 по Цельсию.
В Киевской области температура воздуха ночью будет 7-12 градусов, а днем 19-24 с плюсом. В Киеве ночью 10-12 тепла, а днем 20-22 градуса.
Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине на Пасху, 20 апреля, будет теплой и солнечной. Однако уже в конце следующей недели возможно похолодание и дожди.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!