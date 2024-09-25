Местами грозы, но преимущественно без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 25 сентября

В среду, 25 сентября, погода в Украине будет в основном теплой и сухой, осадки накроют всего несколько областей. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, осадки сегодня ночью ожидаются на Прикарпатье и Закарпатье.

Днем дождить будет во всех западных областях, кроме кратковременных дождей местами возможны грозы. В остальных регионах страны день пройдет без осадков.

Температура воздуха в ночные часы составит 9-14 градусов, на побережье морей будет до 17 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 23-28 градусов по Цельсию, в западных областях будет немного прохладнее – 18-23 с отметкой "плюс".

В Киевской области в среду осадки синоптики не прогнозируют.

Температура в регионе ночью будет 9-14 градусов, а днем 23-28 тепла. В Киеве ночью 11-13 градусов, а днем потеплеет до 25-27 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, похолодание в Украине ожидается в конце недели – в воскресенье, 29 сентября, однако оно будет не окончательным. В ближайшие дни благодаря антициклону будет царить теплая, почти летняя погода, лишь на западе страны кое-где прольются дожди.

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