Местами до +19: какой будет погода в Украине 24 марта и где возможны дожди. Карта

В Украине вторник, 24 марта, пройдет преимущественно без осадков. Исключение – юго-восток страны, где местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Видео дня

Об этом сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического центра. На сайте ведомства сообщается, что сутки будут сухими, с переменной облачностью и довольно высокой температурой днем. Ночью в большинстве областей отметки термометров и в дальнейшем будут заметно опускаться.

Ветер – северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Температура ночью от +3 тепла до -2 мороза (но на юге страны от +1 до +6 градусов). Днем воздух прогреется до +11 или даже +16, а на Закарпатье и Одесской области – даже до +19. Прохладнее будет в Карпатах. Там ночью синоптики ожидают от 0 до -5 мороза, днем от +4 до +9 градусов.

Гидрологические предупреждения

24 марта будет продолжаться развитие половодья на реках суббассейна Десны с суточной интенсивностью 1–15 см, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы на ее притоке реки Снов возле города Сновск и переливом дороги местного значения между селами Большой Дырчин и Малый Дырчин Черниговской области (І уровень опасности – желтый).

Как писал OBOZ.UA, ближайшие дни в Украине будут теплыми. В большинстве регионов будет преобладать сухая и солнечная погода. Однако после такого потепления температура воздуха снова снизится, заявила синоптик Наталья Диденко. Похолодание она прогнозирует в конце марта и в начале апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!