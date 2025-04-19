Ментальный центр здоровья для военных будет создан под Киевом на базе элитного комплекса

Министерство обороны Украины инициировало создание первого ментального центра здоровья для военнослужащих. Центр планируют создать на базе бывшего закрытого охотничье-рыболовного клуба в Киевской области.

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Об этом сообщает оборонное ведомство. Отмечается, что "ранее используемый для отдыха высокочиновников" комплекс теперь станет "пространством реабилитации и психологической поддержки" для защитников Украины.

Речь идет о земельном участке и недвижимости, незаконно выведенных из государственной собственности и переданных лицам, приближенным к власти. Но 15 апреля 2025 г. Верховный суд окончательно вернул государству указанное имущество. Оно передано в ведение Минобороны.

В настоящее время комплекс закреплен за Национальным военно-медицинским клиническим центром "Главный военный клинический госпиталь".

Как утверждают в Минобороны, новый центр будет специализироваться на лечении посттравматического стрессового расстройства и депрессивных и тревожных состояний. Также он будет "способствовать социальной адаптации ветеранов" и "совместить физическую и психологическую реабилитацию".

Однако для запуска центра необходимо провести масштабную реконструкцию помещений, длительно находившихся в заброшенном состоянии, а также привлечь квалифицированных специалистов – психологов, психиатров, реабилитологов и медицинских работников.

"То, что когда-то было символом привилегий и закрытости, теперь станет местом помощи тем, кто отдал свое здоровье ради Украины", - прокомментировал событие заместитель министра обороны Сергей Мельник.

В Минобороны не уточнили, какой именно земельный участок в Киевской области был возвращен государству – а таких за последнее время было несколько. Возможно, речь идет о охотничье-рыболовном клубе "Ярык" в Пороскотене, Бучанский район. Именно он недавно был возвращен законному владельцу, то есть министерству обороны Украины.

Как рассказывала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, за возвращение клуба "Ярык" в суде продолжалась борьба более пяти лет. Причем из государственной собственности этот рекреационный объект вывели еще при Януковиче.

Как сообщал OBOZ.UA, в воинских частях Вооруженных сил Украины были введены новые должности для помощи военным с оформлением необходимых документов, в частности УБД, и на всех стадиях лечения после ранений. Это Служба социального сопровождения, офицеры и солдаты которой будут работать как с военным контингентом, так и с семьями военных.

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