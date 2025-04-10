Служба сопровождения для военнослужащих: в Минобороны объяснили, что это и как будет работать

В воинских частях Вооруженных сил Украины были введены новые должности для помощи военным с оформлением необходимых документов, в частности, УБД, и на всех стадиях лечения после ранений. Это – Служба социального сопровождения, офицеры и солдаты которой будут работать как с военным контингентом, так и с семьями военных.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что новая служба – это "о человечности по отношению к военнослужащим", а также "о взаимоотношениях военнослужащего и подразделения", в котором он служит.

"Не секрет, что часто люди оказываются в госпиталях без своих вещей и без документов. И вот, собственно, представители службы сопровождения помогают таковым на всех стадиях. Раненый военнослужащий не окажется в одиночестве, а сразу получит поддержку работников Службы сопровождения, которые помогут ему и с документами, и во время всех стадий лечения", – пояснил спикер Минобороны.

Лазуткин добавил, что те военные, которые служат и выполняют боевые задания, также могут рассчитывать на поддержку службы, в том числе в оформлении необходимых документов и справок.

"В том числе это помощь с получением УБД, различных справок и помощь семьям военных в общении с громадами. Служба сопровождения предоставит исчерпывающую информацию, чтобы военнослужащий знал, на какие льготы и выплаты он может рассчитывать", – отметил он.

Отдельно Служба будет работать с семьями тех военнослужащих, с которыми потеряна связь.

По словам Лазуткина, кроме помощи в вопросах с документами и медицинского сопровождения, Служба способна оказать и другую "нематериальную поддержку".

"Это о том, что человек не останется в одиночестве, что он будет чувствовать поддержку побратимов – от элементарных лекарств до разных подарков и нематериальных вещей. При необходимости может приехать, например, капеллан бригады и помолиться", – сказал Лазуткин.

Сейчас в Службе сопровождения очень много военных, которые получили ранения и по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи, но сами прошли все эти стадии и знают, с какими проблемами военнослужащий может сталкиваться.

Но есть в Службе и гражданские, в том числе представители семей, потерявших защитников и понимающих психологическую составляющую и то, что касается тех или иных документов.

"В каждом полку будет такая служба; она уже во многих подразделениях внедряется, и военные должны об этом знать и обращаться", – добавил Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA, среди острых вопросов, ныне обсуждаемых военными, есть вопросы демобилизации защитников, которые воюют с 2022 года. Но такое решение о демобилизации означало бы, что Украина сразу потеряла около трети личного состава, говорит главнокомандующий ВСУ.

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