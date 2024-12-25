'Мелодия, которая очаровывает весь мир': у стелы на въезде в Донецкую область прозвучал 'Щедрик'. Видео

На въезде в Донецкую область, вблизи города Покровск, прозвучала легендарная украинская мелодия "Щедрик". Исполнение этого символического произведения под открытым небом стало ярким напоминанием о силе украинской культуры и несокрушимости ее духа даже в самые сложные времена.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел. Мелодию, которая очаровывает весь мир в период рождественских праздников, сыграли представители разных подразделений МВД Украины: пограничник, полицейский, военнослужащая Национальной гвардии и спасатель ГСЧС.

Все они выполняют свои обязанности в Донецкой области, защищая страну в условиях войны.

Звуки "Щедрика" звучали рядом с терриконами недалеко от Покровска - города, где жил и работал композитор Николай Леонтович. Эта земля, вдохновившая маэстро на создание музыкальных шедевров, находится на передовой борьбе с русскими оккупантами.

"Щедрик", созданный более 100 лет назад, стал не просто праздничной мелодией, а символом украинской борьбы за независимость. История этого произведения глубоко связана с судьбой его автора : Николай Леонтович был убит за его деятельность, направленную на сохранение украинской культуры. Однако мелодия, как и сама идея Украины, остается живой и несокрушимой.

"Благодарим каждого, кто стоит на защите нашего государства за совместно пережитые вызовы года! Спасибо за Рождество!" – отметили в МВД.

Напомним, в общественном транспорте Киева, несмотря на утренний обстрел, царила праздничная Рождественская атмосфера. В одном из троллейбусов, ездящего по маршруту №8, молодежь спела известную колядку, на что положительно отреагировали пассажиры.

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