Праздничная рождественская атмосфера: в киевском троллейбусе молодежь исполнила известную украинскую колядку. Видео

В общественном транспорте Киева, несмотря на утренние обстрелы, царила праздничная Рождественская атмосфера. В одном из троллейбусов, ездящего по маршруту № 8, молодежь спела известную колядку, на что положительно отреагировали пассажиры.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Колядники были одеты в праздничные костюмы и даже имели рождественскую звезду.

"Праздничная рождественская атмосфера в столичном троллейбусе номер 8. Не смотря ни на что, украинцы чувствуют этот дух великого праздника", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что в салоне общественного транспорта молодежь поет известную колядку Ой радуйся, земле, Сын Божий родился!. Следует добавить, что пассажиры троллейбуса положительно отреагировали на такое проявление уважения к празднику.

Рождество – особый праздник. Это время, которое следует провести с самыми родными. Сочельник ассоциируется с семейным уютом и теплом. К сожалению, война внесла коррективы в жизнь украинцев и не все смогут собраться всей семьей за праздничным столом. Мы опубликовали искренние поздравления на 24-25 декабря в стихах и прозе.

Как сообщал OBOZ.UA, в честь Рождества "Укрпочта" выпустила праздничный почтовый набор "Новая радость стала, которая не бывала. Рождество". Стоимость набора из 5 марок, конверта и карты составляет 205 гривен.

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