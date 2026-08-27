Медуза на синем фоне: что это за дорожный знак и к чему обязывает водителей

Даже опытные автомобилисты не всегда способны с ходу расшифровать все указатели, встреченные за рубежом. Некоторые графические элементы выглядят настолько специфично, что вызывают лишь замешательство.

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К таковым относится круглый синий знак с белым рисунком, напоминающим медузу. OBOZ.UA рассказывает, что скрывается за этим загадочным пиктографическим решением.

Тайный смысл указателя

Отечественные автомобилисты не найдут данный символ в правилах дорожного движения Украины, так как он встречается преимущественно на дорогах Евросоюза, в частности, в Польше, Испании и Португалии.

Вопреки народному названию, на табличке изображена вовсе не медуза, а автомобильная фара со световыми лучами. Этот знак обязывает водителей активировать ближний свет. Как правило, его размещают перед въездом в тоннели, на путепроводах, а также на затененных или потенциально опасных отрезках трассы, где передвижение без освещения снижает безопасность.

Что означает знак с вопросительным знаком

На выезде из неосвещенных зон можно увидеть вариацию этого знака – рядом с "медузой" располагается знак вопроса. Такая комбинация отменяет строгое предписание.

Она дает понять, что водитель может самостоятельно решить, выключать ли ему фары или продолжить движение с включенным светом, ориентируясь на текущую видимость и погоду.

Почему указатель уходит в прошлое

Этот международный знак был стандартизирован ещё Венской конвенцией 1968 года, но сегодня встретить его удается всё реже. Потребность в нем постепенно отпадает по разным причинам.

Во многих европейских государствах правила и без того требуют держать ближний свет или дневные ходовые огни постоянно включенными при езде за городом. Кроме того, современное автопроизводство массово оснащает машины светом и датчиками освещенности.

Тем не менее, игнорировать предписание не стоит. Оно информирует о въезде в зону риска, где хорошее освещение критически важно. Кроме того, во многих странах Европы за поездку с неактивными фарами предусмотрены существенные денежные взыскания. Размер штрафа может достигать 200 евро.

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