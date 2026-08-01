Медовый Спас или Маковея: традиции праздника

Ежегодно 1 августа православные Украины отмечают праздник Медового Спаса, известный также как Маковея. После церковной календарной реформы дата празднования сдвинулась с 14 августа, однако традиции остались неизменными.

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Маковея имеет как церковное, так и народное значение. В этот день почитают память мучеников Маккавеев, а в народе праздник связывают с маком, отсюда и названия – "Маковій", "Макотрус". Также его называют Медовым Спасом, ведь в церквях освящают свежий мед. С этого дня начинается двухнедельный пост – спасовка. Как его традиционно отмечают в нашей стране, рассказало BBC News Украина.

С самого утра верующие несут в храмы "маковейчики" – небольшие букеты из мака, цветов и трав. В городах, в частности в Киеве, их часто продают возле церквей. Здесь можно увидеть все – от простых букетиков до сложных флористических композиций. Когда-то созданием "маковейчиков" занимались женщины в каждой семье.

Праздничный букет имеет глубокую символику. Мак в него добавляют для красоты и благополучия, гортензию – на красоту, любисток – чтобы любили, тимьян – чтобы привлекать парней. Внутрь обычно кладут маковые головки или подсолнечник, а вокруг – бархатцы, георгины, барвинок, мяту, полынь, тысячелистник и другие растения. Иногда делают даже фигурки, похожие на кукол.

После освящения маковейчик хранят за иконами как оберег и "лекарство". Сухими травами окуривали скот для здоровья, использовали их для купания младенцев, а девушки мыли ими волосы, чтобы они лучше росли. В разных регионах в букет добавляли и овощи – например, на Полесье клали морковь, кукурузу, бобовые, укроп. В целом на Маковея освящают новый урожай: овощи, иногда даже тыквы.

На Подолье освящали целый сноп из трав и овощей, с которым обходили хозяйство, надеясь на хороший урожай в следующем году. Такой сноп оставляли у входа в дом на несколько дней.

Освященный мак считали сильным оберегом. Им осыпали скот и молодоженов, чтобы защитить от злых сил и "сглаза". В народных верованиях мак обладал защитной силой против ведьм, упырей и нечисти: считалось, что они не могут навредить, пока не соберут все зернышки. Особенно ценился мак из первой маковки. Весной его высевали на огородах и в садах, а девушки вплетали цветы в косы и плели венки.

На Правобережной Киевщине до сих пор сохранился интересный обычай: накануне устанавливают "Маковея" – высокий шест, украшенный зеленью и цветами. В разных селах она может быть как небольшой, так и высотой до десяти метров. Парни привозят из леса сосновую шест, девушки украшают его, а сверху устанавливают тыквенную "голову" со свечой внутри.

Возле этого знака разжигают костер, устраивают общее угощение и гуляют до утра, следя за тем, чтобы соседи не разрушили конструкцию – это считается большим оскорблением. На стол готовят традиционные блюда: шулики с маком и мёдом, медяники, пироги, вареники с маком, а также подают грушевый кисель.

В день Спаса также освящают фрукты, украшают ими маковый столб, а затем его сжигают, чтобы дым "пошел к Богу". Кроме того, освящают воду – как в храмах, так и в колодцах или реках. Считается, что она обладает целебными свойствами и защищает от недугов и злых сил.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь праздников, которые отмечают в Украине в августе.

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