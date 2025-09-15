Мечтали освободить родную землю: на фронте погибли двое полицейских из Донецкой области. Фото

В бою с российскими оккупантами погибли двое полицейских из Донецкой области, бойцы батальона полиции особого назначения Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко. Оба правоохранители присоединились к подразделению с начала его создания и более года воевали с агрессором.

Видео дня

Защитники мечтали освободить из-под оккупации свои родные населенные пункты – Мангуш и Соледар. О потере сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о павших защитниках

Жизнь двух полицейских Донетчины, Андрея Рыбальченко и Руслана Гриценко, оборвались в один день – 12 сентября.

"В ночь на 12 сентября при выполнении боевого задания на передовой получили смертельные ранения бойцы батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Донецкой области Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко. Оба защитника присоединились в ряды батальона в первые дни его создания и уже более года стойко защищали родную землю. Оба – родом из оккупированных врагом населенных пунктов, которые они мечтали освободить", – рассказали в Нацполиции.

Лейтенант полиции Андрей Рыбальченко родом из поселка Мангуш, что неподалеку от Мариуполя и находится под российской оккупацией. Андрей отдал службе в полиции 21 год своей жизни.

"Только на прошлой неделе он отметил свой 41-й день рождения. У полицейского осталось двое детей, 6 и 9 лет, жена, родители, брат", – отметили в Нацполиции.

Старший сержант полиции Руслан Гриценко также точно знал, что такое российская оккупация: он родился в Соледаре Бахмутского района. Как и Рыбальченко, Гриценко служил в полиции около половины своей жизни: более 18 лет.

В вечность правоохранитель ушел 38-летним. Дома его ждали родители и сестра.

"Андрей Рыбальченко и Руслан Гриценко были не только полицейскими, но и доблестными воинами, которые держали оборону на горячих рубежах, не давали врагу подвинуться дальше. Мы будем помнить их отвагу, справедливое сердце, верность долгу. Полиция Донетчины – в трауре из-за невосполнимой потери. Глубокие соболезнования родным и близким погибших Героев", – отметили коллеги павших воинов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в боях за Украину погиб полицейский из Прикарпатья Евгений Рубаняк. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области, где он сдерживал российских захватчиков.

Евгению навсегда останется 31 год. Дома его ждали жена и 6-летняя дочь.

