Мажор в розовых тапочках: бывший глава ГСЧС, уволенный из-за любовницы, похвастался новым "луком". Фото

Бывший и.о. главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк нечасто обновляет свои страницы в соцсетях. Но в одном из последних постов в Instagram политик похвастался фотографиями с курорта в Закарпатье. В частности, на одном из снимков Зорян Шкиряк предстал в классическом образе 90-х – образе "мажора в розовом".

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Причем мажор не только в розовой рубашке, но и в тапочках того же цвета. Снимок сделан в санатории "Шаян" (на склонах Виторлаг-Гутинского хребта в Закарпатье, на высоте 210 м над уровнем моря).

В классическом образе "мажора в розовом" Зорян Шкиряк немногословен, такую фотографию он подписал всего двумя словами: "Украина прекрасна".

На других фотографиях, сделанных там же, политик уже в классическом образе бандита 90-х – небритый и в майке на голое тело.

Ниже представлена фотография самого большого бассейна Закарпатья, термального курорта в Хусте (рядом с санаторием "Шаян"), известного своими СПА и бассейнами, а также минеральной водой из собственного бювета.

Довольно яркие фотографии выделяются в общей ленте снимков Зоряна Шкиряка среди кадров с военными и снимков, отражающих последствия войны в Украине.

"Нашоукраинец" Зорян Шкиряк

Образы в стиле 90-х довольно характерны для людей, чья юность пришлась на те "лихие годы", а Зорян Несторович Шкиряк как раз родился в ноябре 1970 года. С другой стороны, такой стиль для политика, мягко говоря, необычен.

В политику уроженец Ужгорода пришел как член партии "Наша Украина": в нулевые годы он был депутатом Киевского городского совета, руководителем фракции "Наша Украина" и, конечно же, членом этой партии.

Однако уже в 2009 году он заявил о выходе из партии "Наша Украина". А в 2014 году Зорян Шкиряк даже баллотировался на пост президента Украины.

Непрофессионал в ГСЧС

Он сам признал, что был непрофессионалом на должности исполняющего обязанности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. При увольнении он отметил, что его "пребывание на должности было временным, и пришло время уступить место профессионалам".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий 25 марта были задержаны прямо во время заседания Кабинета министров (правоохранители подозревали чиновников в причастности к коррупции).

На место Бочковского оперативно был назначен Зорян Шкиряк.

Но в ГСЧС Шкиряк проработал недолго и сам подал в отставку – из-за скандала с самолетом в Непале.

Человек Авакова в Непале

К отставке Шкиряка привела злополучная операция по эвакуации граждан Украины из Непала.

25 апреля 2015 года в Непале произошло сильное землетрясение. В это время в стране находилось 196 граждан Украины, и было принято решение об их эвакуации. Однако самолет для эвакуации нашли только через две недели. А Зорян Шкиряк, который полетел в Непал эвакуировать украинцев, взял с собой подругу. В результате на этом самолете в Украину возвращалось чуть больше семи десятков украинцев, а все остальные "выкручивались" самостоятельно.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который по должности координирует работу ГСЧС, пообещал, что глава Службы "ответит за свою ошибку". Соответственно, Шкиряк подал в отставку.

Однако остался в окружении Авакова – чиновник стал советником министра МВД.

Волонтер и сожительница

Подругой, которая полетела с Шкиряком в Непал, оказалась его гражданская жена Екатерина Храмова.

Правда, в этой поездке Шкиряк представил ее как "волонтерку и человека, имеющего опыт в восточных практиках" – именно поэтому ее якобы взяли в служебную командировку (а позже служебная командировка превратилась в путешествие – Шкиряк заявил, что с Екатериной отправился в Непал за свой счет).

В то время киевлянка Екатерина Храмова работала инструктором-тренером по хатха-йоге (практиковала стиль "йога тени"). В резюме о себе она писала, что является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике, имеет высшее образование в области туризма, спорта и здоровья.

Поэтому понятно, почему Зорян Шкиряк, демонстрируя кубики на животе, хвастался, что любит йогу.

Братья-убийцы

Это далеко не единственный скандал, в который в свое время вляпался Зорян Шкиряк. Хотя надо признать, что подавляющее большинство из них довольно нелепы и выглядят как анекдот.

Так, в сентябре 2016 года бывший главный спасатель Украины во время пожарных учений бросил непогашенный окурок в сухую траву на опушке леса. Пожар Зорян Шкиряк не вызвал, а вот скандал – да.

А в 2017 году он "разделился" на двух отдельных человек, по-видимому, братьев Зоряна и Шкиряка. По крайней мере, так российские пропагандисты назвали заказчиков убийства донецкого боевика Гиви.

По их версии, это сделали два разных мужчины – "Зорян и Шкиряк, оба известные представители украинского истеблишмента".

Пес Авакова

Также напомним, что известное определение "пес Авакова" Зорян Шкиряк присвоил себе сам. Это произошло ещё в 2020 году.

Что показательно – когда в июле 2021 года Арсен Аваков неожиданно подал в отставку с поста министра МВД, почти одновременно Зорян Шкиряк написал заявление об увольнении с должности советника.

Причем сделал это, вновь назвав себя "аваковским псом".

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