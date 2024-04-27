Мать погибшего 'Призрака Киева' Тарабалки стала военной капелланкой

Наталья Тарабалка, мать погибшего пилота Степана Тарабалки, прозванного "Призраком Киева", присоединилась к Корпусу военных капелланов. Женщина хочет быть полезной и необходимой не только для своей семьи, но и для военных и ветеранов.

Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном на странице женщины в Facebook. Женщина рассказала, что уже имеет духовный опыт и получила базу знаний, необходимую для службы капелланом.

"После гибели сына Бог по-особому коснулся моего сердца, помогая пережить мне такую тяжелую потерю. Я поняла, что основной опорой в это время является присутствие Божия в твоей жизни. Я решила присоединиться к деятельности военных капелланов, имея определенный духовный опыт и получив определенную базу знаний капелланства. Я хочу быть нужной, полезной, не только для семьи, но и военных, для ветеранов", – рассказала Наталья.

Ранее Наталья Тарабалка основала оздоровительный центр "Тепло крылатой души". Ее сын Степан Тарабалка выделился в начале российской полномасштабной агрессии против Украины. Он погиб 13 марта в воздушном бою с гораздо большими силами русских оккупантов. Летчику посмертно присвоено звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда".

После гибели сына, пилота Степана Тарабалки, героически защищавшего Украину в небе, его мать Наталья начала заниматься волонтерством. Деньги, вырученные от государства после смерти сына, она отдала на приобретение автомобиля для военных на фронте.

Напомним, в ВСУ поставили точку в слухах вокруг гибели "Призрака Киева". Там рассказали, что этот легендарный пилот, на счету которого – десятки ликвидированных вражеских самолетов – это супергерой-легенда, сборный образ, возникший из героических действий пилотов, которые, рискуя собственной жизнью, защищали и продолжают защищать небо над столицей.

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