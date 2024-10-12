'Мать американского авангарда' Майя Дерен: пела украинские песни и всю жизнь мечтала побывать в Украине

Майю Дерен называют "матерью американского авангардного кино" и украинкой, которая изменила американский кинематограф, а ее фильмы киновед Йонас Мекас окрестил "святым Граалем кинематографа". Материалы, которые могут рассказать о ее жизни – письма, личные бумаги и фотографии, – хранятся в зале "Женщины и экспериментальное кино" Музея современного искусства МоМА, здесь же можно посмотреть ее самый известный фильм – "Полуденные сети", а также другие ленты авторства Дерен. В 1990 году этот – главный в ее жизни – фильм был включен в реестр библиотеки США, как имеющий культурное, историческое и эстетическое значение, а в 2015 году вошел в топ-100 самых значительных фильмов США по версии ВВС. Еще несколько фильмов Майи находятся в Центре Жоржа Помпиду в Париже. При этом, когда говорят об украинцах в Голливуде, о Дерен вспоминают редко, и только в последнее время историческая справедливость в ее отношении постепенно начала восстанавливаться. В 2011 году несколько ее фильмов показали на кинофестивале "Молодость" в ее родном Киеве.

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Дочь актрисы и психиатра из Киева

Майя Дерен – имя при рождении Елеонора Деренковская – родилась в Киеве в еврейской семье 29 апреля 1917 года. Ее мать, Мария Фидлер, была актрисой (именно она назвала дочь в честь знаменитой Элеоноры Дузе), отец, Соломон Деренковский, – известным в городе психиатром. Когда девочке исполнилось пять лет, ее родители, к тому времени окончательно осознавшие, что с коммунистическим режимом им не по пути, эмигрировали в США, где со временем сменили фамилию на Дерен. Поначалу они поселились в Огайо, где учиться пошли сразу и дочь, и отец, которому, чтобы иметь возможность практиковать, необходимо было подтвердить свой врачебный диплом. Спустя четыре года Дерены получили американское гражданство.

Бурная молодость и первый брак

О кино Дерен в детстве и юности не мечтала – после окончания школы она поступила в университет, где изучала английскую литературу с уклоном в поэтику и совершенно неожиданно – антропологию. О том, насколько разносторонними были ее интересы, говорит и тот факт, что в разное время она работала журналисткой, профессионально занималась политологией, была личным секретарем афроамериканской балерины, родоначальницы так называемого "черного танца" Кэтрин Данэм, не избежав при этом вирусных идей того времени – социализма (одно время даже входила в троцкистский кружок) и феминизма. Дерен даже замуж вышла за социалиста, эмигранта из России Грегори Бардейку, но скороспелый и необдуманный ранний брак (ей в то время было всего 18 лет) долго не продлился.

От поэзии к режиссуре

Свою творческую карьеру Дерен начала как поэтесса, причем, по ее словам, плохая. Визуальные образы, которые теснились у нее в голове, она хотела облечь в вербальные – в слова, но то, что в результате получалось, ей не нравилось. И однажды, взяв в руки камеру и попробовав с ней работать, Дерен поняла: это – то, что ей нужно. В одном из интервью она призналась, что в тот момент почувствовала себя так, как будто бы после длительного отсутствия наконец-то вернулась домой – это было именно то, чем она хотела заниматься. Ее мечту поддержал и помог воплотить в жизнь второй муж, чешский кинорежиссер Александр Хаммид, эмигрировавший в США и попросивший в этой стране политического убежища. Он же уговорил ее сменить имя, предложив превратить Элеонору в Майю – к тому же, так звали мать Будды.

Триумф "Полуденных сетей"

Дебютом Дерен как режиссера стал фильм "Полуденные сети", в котором она сыграла главную роль; оператором был Александр Хаммид. Основой сюжета картины, хронометраж которой всего 14 минут, были не события из жизни героини, а картины, рождающиеся в ее подсознании и являющиеся символами, которые разгадывают зрители, причем каждый волен видеть в них свой собственный, понятный только ему смысл. "Полуденные сети" – лента, которая производила сильное эмоциональное и психологическое впечатление на зрителей и жюри Международного Каннского кинофестиваля – удостоилась его главного приза, "Золотой пальмовой ветви", и стала точкой отсчета, с которой началось развитие американского кинематографического сюрреализма. Сама Дерен получила негласный титул его родоначальницы или "матери", так ее называют с тех пор. Именно ее работы вдохновляли таких режиссеров-сюрреалистов как Ален Рене, Ингмар Бергман и Дэвид Линч. Трудно представить себе, что такую выдающуюся киноработу Дерен, презирающая коммерческое кино, рассчитанное на получение огромных прибылей, создала всего за… 250 долларов – именно таким был бюджет картины.

Человек-оркестр

После успеха "Полуденных сетей" Майя с еще большим энтузиазмом окунулась в работу. В этот период она могла приступать к съемкам нескольких короткометражных картин одновременно, но, как только ее увлекала новая идея, бросала начатое, из-за чего не все ее работы были закончены. При этом ее фильмы никак нельзя назвать однообразными, а фантазия режиссера поражает – чего стоят только такие ее находки как танцующая кинокамера или кот в роли главного героя. С Хаммидом она к тому времени уже разошлась, поэтому делала все сама, являясь настоящим "человеком-оркестром": была одновременно сценаристом, режиссером, оператором, монтировала и создавала спецэффекты, экспериментируя с самыми разными их способами, а также придумывала музыку и танцы.

Колдунья вуду и гостья из будущего

Но Майя хотела пойти дальше, поэтому в 1946 году, став стипендиатом Фонда Гуггенхайма – некоммерческой организации, поддерживающей современное искусство, Дерен отправилась на Гаити, чтобы изучать ритуалы культа вуду. Проведя на Карибах с небольшими перерывами около двух лет, Майя собрала большое количество материала на интересующую ее тему. По свидетельствам тех, кому она показала отснятое видео, служители культа вуду разрешили ей зафиксировать свои тайные ритуалы – особенно те, в основе которых лежали танцы. Вернувшись в США, Дерен написала книгу "Удивительная танцевальная земля", и сама проводила обряды, что производило неизгладимое впечатление на тех, кому повезло на них присутствовать. Впоследствии, уже после смерти Майи, ее биографы побывали на Гаити и встретились с теми, кто общался с Дерен – эти люди уверяли, что видели, как в нее вселялись духи культа вуду. А ее американские друзья рассказывали, что в порыве гнева она могла поднять и бросить заведомо неподъемные для одного человека предметы – например, холодильник. Умершая в 2009 году Марсия Фогель, которая была знакома с Дерен, вообще считала, что та является… гостьей из будущего, о чем она рассказала в документальном фильме "В зеркале Майи Дерен". В качестве довода, подтверждающего ее правоту, она приводила внешний вид Майи, которая одевалась в свободные вышитые рубашки – как хиппи, хотя на дворе были не 60-е, а 40-е годы ХХ века.

Украина и Япония

Дерен практически не помнила своей родины, но по словам тех, кто ее знал, – часто пела украинские песни и мечтала приехать в Украину, но не успела. Майя Дерен скончалась 13 октября 1961 года в возрасте 44 лет. Причиной ее смерти стал инсульт – следствие гипертонии, которую Майя унаследовала от своего отца. Ее прах – в исполнение воли самой Дерен – был развеян на горе Фудзияма в Японии, этой страной она увлеклась в последние годы жизни – ее открыл для Майи третий муж, ее уроженец, композитор Тейджи Ито.