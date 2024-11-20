Принудительная эвакуация, закрытие магазинов и аптек, почему-то – областной больницы. Переброска коллаборантов ближе к границе с Крымом. Насыщение русскими военными и новые укрепления врага в Херсоне и области. То отключение мобильной связи, то разборка телебашни. То рубль уже не в ходу, то возвращается.

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І мародерства, мародерства.

І ще більше тиску на людей.

Сюр міцнішає. Останні тижні намагаюсь зрозуміти, що саме відбувається в регіоні.

Де окупантське ІПСО, а де натяк на якийсь план.

На днях керівник ГУР Буданов заявив, що в листопаді Херсон буде звільнений. Спеціально це фіксую, щоб не забути.

І сподіваюсь, це не голослівна надія - аля два-три тижні - для сотень тисяч людей.

Ось що по крихтах вдалося зібрати з розповідей окупованих херсонців.

***

Поліклініки закриті. Сказали всіх хворих обласної лікарні перевести в один корпус. Працівників відправили додому, лишили тільки чергові зміни. До середи - треба забрати свої речі.

Щодня дзвонять і шлють смски, щоб евакуйовувалися. Гатили десь збоку Снігурівки.

Познімали по місту всі бронзові пам’ятники, звільняють короче)

З 90-ї тюрми вивезли зеків разом з ліжками. Вивозять заводи, магазини, які вони повідкривали. З порожніх будинків по селах взагалі вивозять усе, що можна вивезти.

Весунці, Музиківка (майже передмістя Херсону) - поокопувалися жах, плитами понакривалися.

Ввечері відкрити вікно неможливо - так тхне паленою гумою та орчатиною (скаржаться всі жителі великого спального району Херсону).

Знайомий працює на швидкій, скаржиться, викликають, вантажать "запчастини", і вези. А хто це, що це - пофіг.

На ринку у хлопця забрали товар, бо не продавав за рублі. Ще одного знайомого забрали на тиждень за гасло "Слава Україні", повернувся весь побитий. Деякі пенсіонери засмутилися, що вже їм не дають рашистську пенсію, встигли звикнути "і вашим, і нашим".

В Голій Пристані (лівобережна Херсонщина) перевіряють кожну машину. У нас у селі риють окопи, селяться по хатах, ще й обирають, щоб були гарні умови. Це ті орки, що з Херсону приїхали. Нашим кажуть, що їх будуть наші ж обстрілювати.

Зв'язку майже немає, дуже слабкий інтернет тільки через +7. Російські військові виїзжають із села на правому березі (Бериславський напрямок), грабуючи покинуті будинки.

На лівому березі, навпаки, у селах почастішали рейди.

Чула думку, що орки тільки роблять вигляд, що покидають територію. Бо якраз перед оголошенням так званої евакуації в Херсон наїхало ну дуже багато русні.

Щоб не з‘їхати з глузду, вечорами читаємо книжки, подіставали настільні ігри. Дуже втомилися від цієї тюрми, але мусимо триматися, чекаємо на наших котиків!

Маєте, що сказати світові з окупації чи біженства, розповісти, як воно, коли #ХерсонцеУкраїна - пишіть мені в особисті, я безпечно оприлюдню. Тримаємо стрій!