Мариупольцы в Каменском получают помощь от Фонда Рината Ахметова

Российская военная агрессия заставила мариупольцев покинуть родные дома и разъехаться по всей стране. Фонд Рината Ахметова на постоянной основе помогает переселенцам из Мариуполя в разных городах. В частности, выдача продуктовых наборов от Фонда продолжается в хабе "ЯМариуполь" в Каменском Днепропетровской области.

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Всего до конца лета через центры поддержки Ямариуполь Фонд передаст людям 20 тысяч наборов с пищевыми продуктами. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров Ямариуполь в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU