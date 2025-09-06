Видео дня
Маринованный салат из капусты "Осенний": рецепт полезного и вкусного блюда
Капуста – очень простой, но при этом вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста полезнее всего – именно в квашеном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного осеннего салата из капусты, с перцем и луком.
Ингредиенты:
- капуста крупная
- перец красный 3-4 шт
- морковь 2-3 шт
- лук 2-3 шт
- соль 50 г
- сахар 100 г
- масло 150 мл
- уксус 80 мл
Способ приготовления:
1. Шинкуем капусту, добавляем нарезанный соломкой перец, натертую морковь и лук.
2. Добавляем соль, сахар, масло и уксус.
3. Все хорошо перемешиваем.
4. Выкладываем салат в банки, накрываем крышками и храним в холодильнике, можно есть уже на следующий день.
