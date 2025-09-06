УкраїнськаУКР
Маринованный салат из капусты "Осенний": рецепт полезного и вкусного блюда

Маринованный салат из капусты 'Осенний': рецепт полезного и вкусного блюда

Капуста – очень простой, но при этом вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста полезнее всего – именно в квашеном виде.

Салат из капусты с морковью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного осеннего салата из капусты, с перцем и луком. 

Ингредиенты: 

  • капуста крупная
  • перец красный 3-4 шт
  • морковь 2-3 шт
  • лук 2-3 шт
  • соль 50 г
  • сахар 100 г
  • масло 150 мл
  • уксус 80 мл

Способ приготовления: 

1. Шинкуем капусту, добавляем нарезанный соломкой перец, натертую морковь и лук.

Ингредиенты для салата

2. Добавляем соль, сахар, масло и уксус.

Лук и специи для салата

3. Все хорошо перемешиваем.

Приготовление салата

4. Выкладываем салат в банки, накрываем крышками и храним в холодильнике, можно есть уже на следующий день.

Готовый салат

