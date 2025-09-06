Маринованный салат из капусты 'Осенний': рецепт полезного и вкусного блюда

Капуста – очень простой, но при этом вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, а также закусок. Стоит отметить, что капуста полезнее всего – именно в квашеном виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного осеннего салата из капусты, с перцем и луком.

Ингредиенты:

капуста крупная

перец красный 3-4 шт

морковь 2-3 шт

лук 2-3 шт

соль 50 г

сахар 100 г

масло 150 мл

уксус 80 мл

Способ приготовления:

1. Шинкуем капусту, добавляем нарезанный соломкой перец, натертую морковь и лук.

2. Добавляем соль, сахар, масло и уксус.

3. Все хорошо перемешиваем.

4. Выкладываем салат в банки, накрываем крышками и храним в холодильнике, можно есть уже на следующий день.

