'Мама объяснила, что дорога заминирована': история 10-летней Арины из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Сейчас Арина живет в Хмельницком. Но детская память навсегда запечатлела бегство из родного Мариуполя. И дорогу, по которой шли люди с табличками, где было написано "возьмите меня куда-нибудь". Свою историю 10-летняя Арина рассказала во время отдыха и оздоровления в Закарпатье на смене проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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"Когда началась война, мы сначала почти 10 дней жили у дедушки в котельной, в подвале. Как-то в садик прилетела мина, мы спрятались в подъезде у лифта. Еще помню, как дедушка нашел сосиски, мы их пожарили, и у нас это был царский ужин", — вспоминает Арина.

Между тем Мариуполь беспощадно обстреливался. Через пару недель после того, как в городе исчезла электроэнергия, семья девочки решила уезжать. Ехали машиной очень осторожно.

Мама объяснила, что вокруг могут быть мины. Не через все мосты можно было проехать. Я видела дорогой, что люди стояли с надписью "возьмите меня куда-нибудь". И еще видела дым и очень темные тучи", – говорит Арина.

История Арины вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Рассказ из первых уст вы найдете здесь.

Почти 5 тысяч пострадавших от войны детей получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собрал уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.