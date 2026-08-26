Макрон в лидерах, а Трамп "на дне": украинцы ответили, как относятся к мировым лидерам

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий входят в число аутсайдеров рейтинга западных лидеров, которым симпатизируют украинцы. В то же время рейтинг доверия возглавляют французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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Об этом свидетельствует соцопрос, проведенный Rating Group. При этом Владимир Путин и Александр Лукашенко занимают самые низкие позиции.

Результаты опроса

Согласно приведенным данным, положительное отношение к французскому лидеру выразили 79% опрошенных. Следующие места заняли немецкий канцлер Фридрих Мерц с 64% поддержки и президент Турции Реджеп Эрдоган, которому доверяют 61% опрошенных.

К польскому премьер-министру Дональду Туску положительно относились 45%, отрицательно – 35%. Мнения о премьер-министре Венгрии Петере Мадяре разделились примерно поровну:33% положительных против 34% отрицательных.

Нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема положительно оценивают 45%, а отрицательно – лишь 7%, при этом 35% ответили, что о нем ничего не знают.

В то же время, по мнению респондентов, к числу стран, наиболее дружественных к Украине, относятся:

Великобритания (80%);

(80%); Литва (77%);

(77%); Франция (81%);

(81%); Германия (77%);

(77%); Молдова (68%).

Что касается Китая, то 53% опрошенных украинцев заявили, что отношение КНР к Украине является враждебным.

Большинство украинцев относятся к жителям соседних стран тепло или нейтрально, за исключением Беларуси и России. Наиболее тепло украинцы отнеслись к:

молдованам (55% положительных / 39% нейтральных);

(55% положительных / 39% нейтральных); турков (45% положительных / 48% нейтральных);

(45% положительных / 48% нейтральных); болгар (43% положительных / 48% нейтральных).

К полякам украинцы чаще всего относятся тепло (36%) или нейтрально (39%), а 24% относятся к ним холодно. Аналогичным является и отношение к венграм.

Напомним, по результатам опроса Active Group, наибольшую поддержку среди украинского населения имеют партии Валерия Залужного (11,5%), Петра Порошенко "Европейская солидарность" (10,5%) и партия Михаила Федорова (9,8%). В частности, партия Федорова за три месяца поднялась с 3,8% на третье место, тогда как партия Зеленского за тот же период потеряла часть поддержки — с 10,4 % в декабре 2025 года до 7,1 % в августе 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился до самого низкого показателя за все время его пребывания в должности. В то же время число американцев, не одобряющих деятельность главы государства, достигло рекордного уровня.

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